港府規定公務員必須於本月底簽署宣誓及效忠聲明，消息指反彈最大的是社署公務員，該署有6,000多名員工，盛傳將有逾百人拒簽聲明辭職，包括社工及行政人員。另據官方數字顯示，社署上月單月有8人辭職，較過去平均每月約3至4人辭職明顯增加，但由於數字滯後，故仍未反映今年1、2月請辭的員工數目。於是乎，黃絲群內沾沾自喜，認為今鋪是有良知有骨氣的表現，社署突然失去過百名「精英」，仲唔被一鑊翹起？

哈哈哈，筆者向來不憚於以最大的輕蔑來看黃絲，皆因這群人實在太冇腦太幼稚，以為全世界圍着自己轉，完全與現實脫節。今次所謂有良知的社署公務員紛紛辭職，更傳出有人豪擲10萬元代通知金即走，就當這些消息都是真的，他們這樣做除了令自己有損失，會令社署有損失嗎？會令港府停止運作嗎？還是會令中國「支爆」呢？社署6,000名員工，流失1-2％，就當是節省公帑好了，再不然，社署公開招聘便可，以現今大學生畢業即失業的惡劣環境觀之，這些肥缺還愁沒有人爭嗎？

說黃絲冇腦不是吹的，一時意氣式辭職固然是一例，爭先恐後移民西方極樂世界做二等公民是另一例，至於黃色經濟圈徹底破產更是鮮明例子。試問2019年搞出來的黃圈經濟，現在仍在營業的黃店還有多少？連那間以龍頭自居的黃色冰室，也搞出一連串手足篤灰並憤而退出黃圈的鬧劇，部分分店更已結業，當知這種塘水滾塘魚的「規劃經濟」注定失敗。

港府決定就公務員宣誓效忠的規定擴及區議會，意味草案一旦在立法會通過，那班攬炒派區議員必須跟從，誰不宣誓，誰便無得留低。筆者認為這才是考驗黃絲骨氣的時候，那些吃人血饅頭上位的垃圾政客，是堅持理念恥與「暴政」為伍，還是「保留有用之軀」有食唔食罪大惡極，不妨拭目以待。