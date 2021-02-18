牛年第一個交易日，恒生指數果然牛氣沖天，創12年來農曆年首個交易日升幅的最佳成績，單日大升500多點。恒指已在30,000點以上站得穩穩當當，今趟升勢，最終應該會推使香港股市創出歷史新高，而上次的高位在33,000多點。本欄早前已反覆強調，今次港股升浪，與內地資金入市並無必然關係，農曆新年假期間，深港通與滬港通尚未開通，北水暫時未能來港，但恒指一樣爆升，入市資金主要是來自本地或外國。畢竟港股的市盈率屬於偏低水平，是金子的，始終會發光，接下來世界股市的升勢，大抵會由西方移至東方，領在前頭的，可能正是香港。

面對恒指升勢，很多正要移民的黃絲定然恨得牙癢癢，他們早前極力唱淡香港，說外資正要撤離，移民者又會帶走大量資金，此地的股市還能有甚麼看頭？所以，遠在去年6月，恒指尚處於25,000點水平時，他們就大談要賣樓沽股票，將港元兌換成美金，再開設離岸戶口，一派「走得快，好世界」的模樣。

殊不知黃絲愈走，港股愈升，現實情況超出了他們理性的認知範圍。這群人無可解釋，就推說是北水在「盲撐」港股。其實，北水數量未必及得上港股每日成交額的一半，如今每天2,000、3,000億元的成交量，泰半是由外國與本地資金撐起。況且，北水再多，也不會隨便去檢破銅爛鐵來買，人家是真正看好香港市場，才會大舉入市。恒指33,000點的歷史大關，今趟大抵會應聲而破，破關以後一馬平川，尚有無限空間。

本欄說得如此樂觀，莫非認為中港經濟毫無隱憂？當然不是，但筆者常掛口邊，告訴讀者經濟好壞跟股市高低沒有必然關係，主要是看大戶的手影如何擺動。港股低迷多年，莊家們儲貨甚豐，他們如不炒上，試問又如何能在高位放貨呢？