好咯好咯！抗疫逾年、身心俱疲嘅香港市民終於見到天邊一丁點曙光囉！不是嗎？確診數字漸見回落，雖然話假期過後或有機會反彈，之不過，今日大家終於可以有堂食啦！延至晚上10時，並由2人放寬至4人一枱，我妻我子我女終於可以聚首一堂食餐飯！原本看似理所必然嘅小事，依家庸官畀少少甜頭，老朽竟眼噙熱淚，熱血往頭上一湧，真要感激林鄭政府恩慈！

仲有健身中心、美容院、按摩院、戲院等亦可重開，但要遵守新規定，好似強制顧客使用「安心出行」應用程式或登記資料，少少麻煩而可以恢復若干正常生活情趣，老朽只能擠出笑容：我願意！喺無能政府抗疫下，小至夜晚外出食餐飯，做個漂白美容、睇場戲都變得十二分奢望，今日據悉不少美容院、酒樓已預訂爆滿，年初七人日，市民或許可以衷心講句：恭喜發財！

之不過，有人歡喜有人愁！酒吧、夜總會、卡拉OK等夜場為主嘅場所仍未解禁，料至少20萬打工仔「聽乞食」；業界亦質疑是否病毒又會擇時辰地點「蒲頭」？唔通酒吧解禁，病毒餓酒太久，必出來「溝女」，接住「飲醉少少就有親密行為」？政府唔通係為婦女多設想？總之，庸官就話希望業界包容同體諒喎！佢哋就係諗唔起酒吧、夜總會都要交租、畀員工人工？

廢官若然思慮周到，就唔會令市民無所適從、做生意嘅叫苦連天！今日容許食店4人一枱，而公眾地方卻依然維持2人禁聚令，一家人開開心心出去食晚飯，甫踏出食店想叫架的士回家，隨時違令，如果遭到票控，每人罰5,000個大洋，呢餐便飯貴過食吉品鮑魚、堂灼海螺片！去年10月已試過禁聚令跟限桌令「唔對稱」，如今又故技重施！話就話因行會放假未能商討配合。為何不召開特別會議解決？怠政至此，難怪香港一沉不起！