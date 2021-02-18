我對近日流行的顏色經濟圈不感興趣，也認為不可能成功，原因是發起顏色經濟圈的人根本上違背經濟規律，立場先行，生產的品質其次，顧客前往消費，也是以政治理念為原則，這種只顧政治理念，不重視經濟效益的操作手法，短期還能收到一點效果，長期運作下去，難以逃脫被淘汰的宿命。

很少顧客理會食肆經營者的政治理念，重視的首先是食物的味道和質素，其次是地方是否清潔、服務是否到位、價格是否合理。如果合格便繼續光顧，如果缺點太多便敬而遠之，不會因經營者的政治取向損失品嘗美食的機會，也不會因食肆的顏色而吃質素差的食物。

有朋友辦公室的同事中多某種政治傾向的同情者，曾經一段時間集體向附近一家政治傾向相同的食肆訂購午飯，也向其他同事熱烈推薦，誇讚其出品如何好吃。朋友一次參加了訂購午飯，發覺取價比別家貴，材料味道甚難下咽，於是只此一次，不再回頭。價錢貴味道差，單靠政治理念支持，長期如此，連同路人也會放棄。農曆新年前後，網上瘋傳有顏色網購供應商推出盆菜，結果劣評如潮，投訴不絕，不但價錢昂貴，貨不對辦，所謂盆菜不外是一般車仔麵的材料如豬皮魚蛋雞腳加幾隻霉蝦，墊底的竟是未煮的蘿蔔、豆芽和生菜，有顧客指食物有酸餿氣味、用膠兜裝載食物、送貨時間混亂，隨時比確認的預訂時間遲一到兩小時，甚至不見蹤影，害到顧客費時等候，甚至臨時轉叫外賣。

可能因投訴太多，群情洶湧，網站解釋他們只提供網售服務，這次是被供應商所誤，故向顧客道歉，答應退款，並把供應商列入黑名單，日後永不錄用。有網民諷刺說，顏色經濟當然要定高價，顧客應為手足多作奉獻；有機會在家吃盆菜應該滿足，不應諸多要求，忘記那些入了冊沒有機會與家人團聚過節的手足。