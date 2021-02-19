產評：放水逆轉風險增　人幣資產受考驗

內地股市在牛年首個交易日虎頭蛇尾，連帶港股也回吐，予人反高潮之感。事實上，新春期間內地疫情受控，宏觀經濟持續向好，年內政府順勢收緊貨幣政策的可能性上升，令「收水」疑慮升溫。故投資者須留意內地宏觀政策轉向的風險，而面對外部諸多不明朗因素，人民幣資產能否保持強勢，得靠發揮本土創新科技、金融及消費3大產業潛力，鼎立支持！

環顧目前全球形勢，市場皆憧憬美國將推出新一輪刺激經濟方案，惟繼續虛增貨幣的後果，是威脅美元信用，一旦崩潰，會影響世界商品價格，加上美國債券孳息近日趨升，當地同時出現極端寒冷天氣，延誤疫苗注射進度，加劇製造業供需失衡，使物價上升，通脹風險或成今年金融市場超級「黑天鵝」。有分析已警告，天災人禍使各類含晶片的電子產品及汽車無可避免要加價。

內地方面，官方在疫情下鼓勵「就地過年」，春運人口流動量不及往年，反而刺激消費，見到電影等娛樂消閒、汽車銷售、餐飲零售等景氣良好，不少製造業訂單回流內地，廣東不少工廠提早開工。故可以預見，一方面，內地經濟穩定；另方面，隨着全球多地陸續啟動疫苗接種，將帶動復甦，引發報復式消費。只要通脹一到，人民銀行收緊銀根的條件就愈成熟，實乃合理預期。

事實上，寬鬆貨幣政策是疫下央行救市的非常手段，當整體經濟重入正軌，又或通脹驟至，就需要退市，以避免激化資產泡沫、助長槓桿率過高及通脹失控之虞。短期市場流動性變化或會令金融資產價格變得波動，惟長遠則有利經濟健康發展，關鍵是央行的退市速度拿捏得宜，避免急轉彎。

去年美元貶值，人民幣價格相對強勢，反映了市場及央行預期，故若今年內地率先「收水」，相信匯價未必能重演亮麗升勢，取而代之是區間波動。雖然市場流動性趨緊和利率回升，或令部分信用較差的企業被淘汰，但亦只有成功實現幣策正常化，才可再次展現經濟實力和韌力，對推動金融開放和人民幣國際化事半功倍。

當然，刻下內地經濟復甦形勢雖較其他國家快，但地緣政治風險還是不能排除，尤其拜登政府對華政策未明朗，區域經濟的競合形勢不無變數。為應對外部風險，內地得設法強化內部自力更生，及早管理市場風險，去除系統性隱患，更須做好各項準備，以防美國新政府利用美元霸權「晒冷」，圖以惡性通脹開戰，來達致滅債翻身的目的！