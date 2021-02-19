功夫茶：千呼萬喚疫苗來　高官先打咪閃開

全球抗疫出現曙光，端賴新冠疫苗研發不斷取得突破；大家亦都睇到，全球瘋搶疫苗，富裕國家搶購了大部分疫苗，貧窮國家只能嘆無奈！香港畢竟也算有錢，政府早已預留逾84億港元採購及為全民免費接種疫苗。

之不過，庸官當道，往往好事都變壞事。一橋之隔嘅澳門已率先接種疫苗；依家香港總算執身彩，內地科興新冠疫苗今日下午率先抵港喇！至於復星及BioNTech嘅「復必泰」疫苗則於本月底運抵。科興及復必泰疫苗各有100萬劑陸續到港，當局會提供4種接種途徑，優先群組可於23日即下周二起網上預約，最快26日周五接種。

嗱！庸官自然賣花讚花香，強調抗疫工作去到關鍵時刻，接種疫苗可提供某程度免於受感染嘅保護，亦經專家審核安全有效，認為效益高於風險；又指政府另為接種疫苗出現嚴重異常事件設立保障基金，如因接種引致死亡，40歲以下可獲250萬港元賠償，至於出現面癱、嚴重過敏等情況，40歲以下最高可獲300萬港元賠償。喂，講到好似益市民咁款，大吉利是講句，呢啲錢再多10倍都冇人想要啦！

民無信不立。早前一個調查顯示，唔夠四成港人願意接種疫苗，畢竟有關疫苗都係新嘢，而且庸官發放訊息混亂，一時冇得揀一時又有得揀，你叫市民點會唔覺得打疫苗好似做咗白老鼠吖！阿哥，連歐美國家嘅人民，接種疫苗嘅意願都唔算高；而專家就話，若要達成群體免疫功效，先決條件係要七成以上人口接種疫苗！

各位，根據政府顧問專家指出，喺1,200萬名接種者嘅數據，接種科興疫苗後會有針口痛、頭痛、肚瀉、肌肉痠軟、作悶、作嘔等一般副作用，但一至兩日會消失；嚴重副作用有兩宗吉巴氏綜合症，患者因神經受損而全身乏力；仲有44宗面癱添。科興疫苗第一、二期臨床研究已在期刊發表，惟第三期相信仍要一段時間後才會刊登；專家就強調「緊急使用」係以科學眼光審批疫苗，信唔信就要市民自己決定喇！此外，科興整體有效率係50.66%，若相隔28日再打第二劑，有效率約62.3%。至於月底運到嘅BioNTech疫苗，有效率95%，一般副作用同科興大同小異，而嚴重副作用則每100萬人約有11.1宗嚴重過敏；面癱4宗。

走筆至此，功夫茶諗起有記者問官員會否接種科興疫苗時，聶德權及陳肇始一味顧左右而言他，冇話一定笑着捋起衣袖：打喇！至於林鄭就喺社交專頁話會接種首款抵港、被批准作緊急使用嘅疫苗，屆時希望喺佢霸氣一呼下，市民睇到問責高官一字排開打疫苗嘅壯觀場面。身體最誠實，功夫茶相信市民打疫苗嘅意欲點都會提升！