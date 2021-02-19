神州觀察：海巡艦加字台灣　蔡英文兩面三刀

農曆新年前夕，台灣的蔡英文總統再度喊話對岸，表示願與大陸當局對等尊嚴地促成有意義的對話，並期待兩岸人民逐漸恢復正常有序的交流，為此還難得地向大陸民眾拜了早年，祝福他們新春安康，被指在兩岸關係上釋放出誠意與善意。誰知春節還沒完，台灣當局日前已下令將所有海巡艦船側的文字標識在現有基礎上加上「TAIWAN」（台灣）字樣，加字指示更是由蔡英文親自發出，以達致所謂「提高台灣辨識度」之目的，輿論擔憂此舉恐加劇兩岸衝突風險。

說白了，提高台灣辨識度的做法就是在玩「台灣正名」、「去中國化」、謀求「法理台獨」等把戲，像台灣當局此前決定將新版護照封面的「TAIWAN」字樣放大，便是出於同樣目的，種種做法更是為大陸當局所不容。包括蔡英文願與對岸促成有意義對話之表態，在北京看來，純屬空洞無物的表面姿態，而這種姿態展示從蔡英文早前的元旦新年演說、去年的「雙十」演講、連任就職典禮等重要場合談話中皆可以窺見，一次次不但了無新意，更被批是在搞「漸進台獨」，實屬兩面三刀之舉。

關鍵就在於，蔡英文自始至終都在迴避「九二共識」問題，欲以各種實際行動「謀獨」，尤其民進黨當局籌謀已久的「修憲公投」，就是赤裸裸地想將台灣變成國家，早前雖因重重壓力「擱淺」，近期據指各方又在蠢蠢欲動，打算捲土重來；故蔡英文關於兩岸和平的鑰匙在大陸手上、只要北京當局有心化解對立的喊話，着實既諷刺又搞笑。事實上，蔡看似屢屢對大陸釋放和平誠意，重點兜售的還是其一貫的「遇到壓力不屈服、得到支持不冒進」主張，一邊將兩岸關係惡化的責任推給大陸，一邊不忘展示美台關係仍穩定的安全感、優越感，充滿投機心態。

只是對岸看得很清楚，正如大陸國台辦批評，民進黨當局企圖挾洋自重，散布「兩國論」，歪曲事實、混淆視聽來蒙騙、麻醉島內民眾，其本性再次暴露無遺。當然，民進黨當局自欺欺人的方法還包括經濟上的「脫鈎大陸」操作，譬如鼓吹台商回流之勢，將台灣對大陸出口的增加說成是大陸需要台灣，而非台灣對大陸的依賴加深等等，總之漂亮話好說，現實卻需島內民眾各自承受。

實情是，美國與中國大陸鬧脫鈎這麼久也沒鬧成，更不見美企蜂擁將生產線撤出大陸，況且以大陸的市場規模、經濟體量，想與之做生意的大有人在，偏偏一衣帶水的台灣不知珍惜，再這樣內鬥內耗下去，最終對誰有利？傷害的又是誰？台海衝突升級，兩岸軍人心理壓力也大增，以致有台兵鬧着要提早退伍，最好多退些，兩岸無戰事豈非更好？