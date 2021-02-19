內地一些人喜歡說海權國家、陸權國家，放在「一帶一路」倡議的範疇來說，頗不合適，他們並不了解這些概念始源。

海權概念出自美國海軍官員馬漢（Mahan）於1890年出版的一本書，論述17、18世紀歷史裏海軍的作用，背後的政治目的是鼓吹美國發展海軍。當時美國正與英國在海軍方面競爭，也打敗了西班牙和墨西哥，大肆擴大領土，包括接收了西班牙的殖民地──菲律賓，和吞併夏威夷等，正在走帝國主義擴張之途。馬漢的論述不過是為這樣的擴張提供理論支持，以及宣傳的材料。

而陸權概念始自英國官員麥堅拿（Mackinder）在1904年發表的文章，強調歐亞大陸為全球中心，歐亞大陸的心臟地區在前蘇聯（包括東歐與中亞）。他的主張是誰控制這個心臟地區，誰便控制歐亞大陸，也便可主宰世界，背後的政治論述和主張便是英國要從海洋霸權轉為大陸霸權，順應英印帝國的發展，也包括英國侵略中國的企圖，一方是從印度往西藏、緬甸，另一方是從香港及租界擴大在中國的控制。

但麥堅拿最優先的戰略是進攻俄羅斯，佔據歐亞大陸心臟地區，以完成英國的全球霸業。事實上，在「十月革命」時，英國為首的八國聯軍式入侵俄國，麥堅拿便是執掌俄羅斯南部佔領區的工作。陸權也者，不過是英國帝國主義侵略的辯說和宣傳吧！

海權與陸權說法，均是帝國主義擴張的理論，在今天，中國從帝國主義的壓迫下拔脫出來，若還用帝國主義的概念來解說「一帶一路」倡議，一是把國家戰略帶上歪路，令人擔心從反帝國主義變成被帝國主義陰謀同化；二是有違中國社會主義革命的初心，也與中國在經歷第一個百年奮鬥、達致小康社會之時提出的「人類命運共同體」主張相乖背。

中國在過去百多年的恥辱中走過來，當然肯定軍力對保衞國家安全、人民財產的極端重要性。甲午戰爭中，中國以強國大國敗於弱國小國，關鍵不在武器，而在人心，執政者、軍隊上下和老百姓的人心，中國當然修武備，防止鴉片戰爭和甲午之戰重演，但目的是以戰止戰，不是像英、美、日帝國主義那樣以侵略別國、奴役別國來作為發展興旺的方法。歷史已經證明帝國主義必敗，卻是以億萬人的犧牲作為代價。

中國正在復興，更應戒驕戒躁，一是勝利沖昏頭腦，忘其所以，驕奢淫逸，忘卻初心；二是被人惡意吹捧，設下陷阱，引上歪路。在勝利前夕，也是內外挑戰壓力最大之時，中國要慎言慎行！