有錢不是萬能，無錢萬萬不能。民主黨公開呻窮，聲稱黨內有30名成員官司在身，林卓廷一人已有7宗官司，前主席胡志偉亦有6宗，共涉逾50宗案件，估計法律費用多達2,500萬元，加上其他上訴及司法覆核費用，金額隨時是天文數字。很明顯，呻窮就是為了乞錢，他們又準備搞「眾籌」向黃絲水魚伸手了。

反對派政黨及政客以爭取民主公義為藉口，向公眾籌款吸金，已成家常便飯，反正黃絲不乏無腦之人，甘心做水魚，不騙白不騙。問題是長貧難顧，單是民主黨打官司就需要這麼多錢，加上其他正排隊受審的攬炒派政客及暴徒，訴訟費用絕對是天文數字。甚至有些流竄海外的黑暴逃犯也在網上搞眾籌，要求接濟生活，黃絲水魚到底有多少錢可以捐獻？最尷尬的是，連黃店也渾水摸魚，以貨不對辦且變酸發臭的盆菜招呼同道中人，「黃色經濟圈」變成「黃色呃錢圈」，可見黃絲水魚確是錢多人傻。

過去黎智英充當反對派最大金主，背後還有洋人支援，民主黨財來自有方。如今黎智英官司纏身自顧不暇，連洋助手Mark Herman Simon也逃之夭夭，民主黨失去大水喉，不乾塘才怪。本來嘛，該黨在立法會佔有多個議席，一直有穩定收入，偏偏他們自動放棄，落得個竹籃打水一場空。怕只怕區議員落實宣誓後，該黨隨時有人因違誓而被褫奪議席，到時收入減少，又要打官司，錢從何來？除了眾籌還有甚麼招數？

說到眾籌，當中不知有多少見不得光的醜聞。反對派利用黃絲愚昧無知，巧立名目搞眾籌，往往帳目不清、去向不明，甚至涉及洗黑錢等不法勾當。而外部勢力以金錢資助反對派，干預本港事務，更是公開的秘密。令人莫名其妙的是，政治黑金氾濫成災，為何港府一直視若無睹？在公眾地方進行慈善籌款尚且要向當局申請許可證，為何帶有政治目的之眾籌完全不受監管呢？