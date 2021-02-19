真理是愈辯愈明，無論案件如何拖延，最後都會紙包不住火，真相一一展現世人眼前。蛇有蛇路，鼠有鼠路，12港人蛇欲潛逃台灣，去年遭內地拘捕，外間一直懷疑，這干人等多屬年輕乳臭未乾之輩，如何搭通天地線逃出香港天羅地網？果然順藤摸瓜，愈來愈多幕後涉案人士被揪出，一名律師男助理涉嫌協助12港人蛇案中的罪犯李宇軒潛逃往台灣，被指串謀黎智英、黎的助理Mark Herman Simon等人，違反《港區國安法》中「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」以及「串謀協助罪犯」兩罪，案件已在法院提訊，警方周二晚於赤柱監獄再次拘捕黎智英。

黎智英本來已是官司纏身，多宗案件排隊上庭，牛年伊始，黎在監獄及法院出出入入、來來回回，周二已就2019年8‧18非法集結案開庭受審，9名被告當中7人不認罪，有辯方律師當日才要求將前監警會專家小組成員Clifford Stott撰寫的專家報告呈堂，結果未能開案，押後到周三。若果報告獲呈堂，為了公平起見，案件有機會再押後以讓控方準備。結果主審法官認為有關專家報告與案無關，拒絕接納呈堂申請，案件避免再延誤。控方隨即開始宣讀開案陳詞，指眾被告稱為「流水式集會」實際只是用來掩飾未經批准的遊行。

巧立名目，正正是反對派的拿手本領，法庭公開審訊讓舉世都知道這些人的伎倆，特別是年輕人別跟車太貼，隨時犯上刑事罪行。

該名29歲被告兩項控罪的涉嫌串謀者俱包括黎智英，Mark Herman Simon則其中一項有份，黎再度涉及違反《港區國安法》，之前已經因此被終院撤銷保釋，並且解釋國安法相關保釋原則與一般香港法律不同，但黎死心不息，昨日再在高院申請保釋，結果當然又碰壁。反中亂港盡頭是通往鐵窗之路，想離開赤柱沒有這麼容易。