昨日年初七，為港府放寬防疫措施首日，市民進出食肆需掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料。個別黃店又乘機玩嘢，聲稱為免顧客私隱落入政府手上，堅持不應用「安心出行」程式，寧願不做晚市堂食，並維持兩人一枱，當中包括一間較大型的連鎖日式快餐店。不問可知，黃絲一片歡呼叫好，覺得「良知」又贏一仗。

誠如筆者昨日所說，不憚於以最大的輕蔑來看黃絲，皆因他們的所作所為實在太刁民太好笑。之前港府為了防疫，將禁聚措施不斷收緊和延長，食肆冇啖好食，黃絲炒蝦拆蟹痛罵港府冇好帶挈。現在好了，防疫措施終於放寬，港府也不過要求顧客記錄行蹤以便爆疫時追蹤而已，黃絲和黃店卻即時變臉搵嘢來鬧，正是緊又鬧、鬆又鬧，到底想點？

即使確診數字回落，即使疫苗推出應市，但全球專家都斷言新冠疫情不可能在短期內消失，意味戴口罩等防疫措施仍要繼續，而「安心出行」肯定不會在一兩個月內玩完。而且，只要市民適應了出入公眾場所須掃描登記，不難估計政府下一步便是推出健康碼作通關之用，甚至將來連搭飛機跨國旅行都需要類似措施。筆者即管放長雙眼，看這些有「良知」的黃店和黃絲能死撐多久。當其他行家受惠於晚市堂食，生意有所增長，他們則獨守空帷，看着顧客過門不入，千萬別轉軚加入「安心出行」行列，千萬別搵藉口做晚市，否則就是衰仔了。

說到底，平生不作虧心事，半夜敲門也不驚。黃絲和黃店沒有遭人半夜敲門，只不過掃個二維碼，都驚到騰騰震，原因不言自明，正正是他們做了虧心事。不難想像，這些人一是本身是暴徒，二是曾支援過暴徒，三是最低限度參與過非法遊行或初選，才會天天疑神疑鬼，作賊心虛。明乎此，正常不過的防疫措施，在他們眼中都會變成「DNA送中」，不難理解矣。