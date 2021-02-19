很多嚷着要移居英、美等國家的香港人，壓根兒從沒在當地待過半年以上，更遑論長時間生活，他們只是幻想西方是個公平的極樂國度，當「二等公民」是何滋味，根本沒嘗過。然而，很多事情你不必躬受親嘗，也能見微知著。

不少香港人跟日本人一樣，以為自己的文化素質可以脫亞入歐，尤其是近年好些「黃絲」分子，言必稱歐美，更有人傻不楞登，說要「為美國而戰」。但你心向明月，明月照溝渠，西方人真會對你平等相待嗎？

單論訂購新冠肺炎疫苗一事，香港老早向英、美下了訂單。但至今，西方不少地區已經接種了兩個月，新確診數量正急速下降，與美國交好的以色列，雖然不是西方國家，也能得到眷顧，該國至今已有近一半適齡者注射了疫苗。反觀香港，白花花的銀子咱們不比別人少，但是到了抗疫的關鍵時刻，我們畢竟還是西方列強眼中的「二等地區」。港府向外國藥廠訂購了兩款疫苗，美歐合作研發的BioNTech，至今還未到港，英國的阿斯利康，據說更要多等半年才能夠運抵。

幸虧香港的疫情尚屬可控，如果疫患嚴重，要指望西方打救，則恐怕你再死一千、一萬人，那些「遠水」還未趕得及來撲救。這就是「二等」身份者所要遭受的待遇。

香港在祖國眼中，卻從來是一等地位，特區政府在2月18日通過緊急使用內地科興疫苗，100萬劑翌日就送到。內地以至中國眾多友好國家都極度缺乏疫苗，但中央還是特地為香港準備了一大批，這些疫苗更是隨傳隨到，之所以要延至今天才能送抵，不是內地的問題，只是特區的醫療審批程序太僵化、太複雜，早前我們一直將內地疫苗拒諸門外而已。所以，到面對真正危機時，你就會明白背靠祖國的好處了。