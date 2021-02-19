公務員事務局上月初發通告，要求所有現職公務員宣誓或簽署聲明，擁護《基本法》及效忠香港特區。食得政府呢碗飯，呢個要求合情合理，一如你去某間公司就職，就要認同公司嘅理念和入職要求，否則道不同不相為謀，只好另謀高就。

自黑暴以來，公務員反政府時有所聞，有公務員喺網上發表詆毀一國兩制言論，更有人因涉非法集結被捕；亦有教師喺網上發表仇警言論，要言之，公務員言行不一兼吃裏扒外比比皆是，政府如今才亡羊補牢使出宣誓簽聲明呢招，而最近屢傳公務員因不願宣誓而掀起辭職潮。

立法會日前舉行公務員及資助機構員工事務委員會會議，有議員要求當局交代公務員宣誓情況，譬如因乜事辭職，或支付代通知金以提早離職公僕人數，形容有關數據可讓公眾了解到政府內部有多少人不服從《基本法》、不效忠特區政府。老朽亦好想知道，公務員職位向被視為鐵飯碗，如今竟有人「揼低張支票提早走」咁型，係出於乜嘢原因？照顧家人？突然有急病？

古人說，賢主必自知士，故士盡力竭智，直言交爭，而不辭其患。大抵賢主之所以成為賢主，一定是由於能賞識和任用賢士，這樣，智者就能竭盡心力和智慧，直言相諫，也不怕招來禍患。公務員事務局局長聶德權就話當局要待各部門喺2月底整理宣誓相關資料，相信最快3月可向議員交代。究竟實情如何？譬如拒簽聲明以邊個部門最多人？揼低支票提早走又係啲乜嘢人？依家惡搵食，能如此「大手筆」者必定衣食無憂，羨慕死人！嗱！如果真係咁多公僕揼低張支票頭也不回走人，證明呢個政府不是「賢主」，都好應該反省吓：公務員明明係一份筍工，尤其如今百業蕭條，何以賢士仍視公僕如敝屣？當然，公務員唔肯宣誓為五斗米折腰，有骨氣之餘，亦證明做公僕積穀防饑之能力特強！