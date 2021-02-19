食衞局宣布放寬禁聚令，食肆、美容院、戲院、健身室、室內外運動場所、圖書館等一律在受惠之列。據悉，市民反應熱烈，餐廳食肆立即訂滿幾天，酒店的自助餐也迅即滿座，傳媒指是「報復式消費」，市民宅在家中久了，漸感厭倦，急於外出就食，換換口味。也有市民表示，既然容許多人共餐，乘機一家老少歡聚過節。

其實年初七放寬限聚安排很早便洩漏風聲，一些臨時檢測站的網上預約一早爆滿，市民要親自到來排非預約檢測的大隊碰碰運氣。一方面放出風聲會放寬禁聚令，同時要求工作人員先作檢測證明未受感染，另一方面卻不增加臨時檢測中心和工作人員，可見食衞局官員決策離地，明顯估計不到放寬禁聚令後，對檢測需求增加，不了解市民急於恢復工作，好能拿到工資。

專家對今次的放寬限聚安排有不同看法，普遍認為當局統計的感染宗數雖然下滑，但不能作準，因適逢農曆新年，不少私家診所放假，市民因不適就診的人數減少，兼不少家庭都有團年和拜年活動，肯定不能保持社交距離，假期後確診人數很可能上升，出現聚會群組和有不明源頭感染案例，到時情況又再不受控。

放寬禁聚令其中一個規定，是公共場所需明顯貼出安心出行二維碼，供進入者掃描，以便能追蹤個人去處。政府雖然明令凡政府建築和部門都必須掃碼才能進入，但不少公務員都沒有在手機下載程式，寧願登記，因為不想個人去向有機會被追蹤。連公務員也拒絕合作，這個安心出行計劃的成功機會有幾多，也就思之泰半了。

網上有不少教人欺騙安心出行計劃的技巧，例如食肆訛稱未有收到二維碼；顧客借用別人身份申請電話卡，供幾個人用，避免行蹤被記錄；拒絕下載安心出行程式，讓食肆登記個人資料時，故意說錯提供假訊息。可見政府愈示弱，反對聲音愈囂張。