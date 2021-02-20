世界視線：檢討對華關稅　拜登躊躇難決

美國財長耶倫日前表示，華府將暫時保留前朝特朗普政府對中國徵收的懲罰性關稅，並在全面檢討後再決定下一步行動。

拜登入主白宮後，在多個領域上推翻特朗普時期的政策，但在是否延續特氏對中國的懲罰性關稅，卻顯得頗為躊躇。拜登在大選前接受美國全國公共電台（NPR）訪問時就曾脫口而出，聲稱一旦當選，將撤銷對中國的關稅，惟此言一出，立即引發外界激烈反彈，其競選團體急忙撲火，強調拜登只是說要「檢討」關稅政策，撤銷與否未有定案。

美國對中國加徵懲罰性關稅「損人不利己」，已是不爭的事實。自關稅政策實施以來，美國對中國出口大豆的數量，自2018年起即不斷下跌，反觀政府為農民提供的補貼，截至去年1月便高達280億美元，相當於美軍維護核武器的金額。

除了農業，汽車業亦是關稅政策的重災區。有數據顯示，自2017年起，美國汽車出口中國大減三分之一。有學者指出，美國對中國貨徵收高額關稅，意味着進口中國汽車零部件價格上漲，最終推高造價，再加上中國方面對「美國製造」的報復式關稅，令美國生產的汽車貴上加貴。這就是為甚麼電動車巨頭特斯拉要到上海建超級廠房，而寶馬亦將生產線由南卡羅萊納州的斯帕坦堡遷往中國。

事實上，超過3,500家美國企業去年入稟控告華府，有公司在入稟狀中指摘華府，不能以中國不公平知識產權政策及行徑外的其他理由，擴大對中國的關稅，其中特斯拉就指出，該公司曾就Model 3型號電動車進口的電腦和屏幕配件，向當局提出關稅豁免申請，結果遭到拒絕。換句話說，特朗普政府為了撈取「對華強硬」的政治油水，不惜犧牲企業利益。

對華懲罰性關稅「自傷己身」，拜登豈有不知之理，之所以猶豫不決，除了因為害怕被政敵「扣紅帽子」，還因為支持民主黨的基本盤──工會組織，它們傾向國家利用保護主義政策，避免工人飯碗被外國人搶去，至於企業競爭力以至補貼的錢從何而來，並非它們關心的課題。