功夫茶：庸官講嘢亂如麻　前言後語黐膠花

政府抗疫失信於民，防疫花式多多，可惜全部得啖笑；講就天下無敵，食衞局局長陳肇始喺網誌更以教授口脗話政府會透過「外防輸入、內防擴散」嚴控疫情，務求「清零」，搞到港人個個好身材，無喇喇都笑出6舊腹肌！

喂！陳肇始領導抗疫，一年多下來，8個字足以形容：甩甩漏漏，後知後覺；4個字：朝令夕改；一個字：亂！阿哥，一個咁混吉嘅無能高官，領導抗疫，唯一做到嘅，就係高薪厚酬個個月準時收到！而可憐市民唔畀佢玩死，都畀佢玩殘！抗疫一塌糊塗，張弛無道，難怪市民話佢應正名為「笑恥」！民怨之沸騰，可思過半矣。

呢嗱！人日初七多個行業有條件復業，好似食肆晚市准堂食至10時，4人一枱必須強制使用「安心出行」應用程式，或者手寫個人資料，搞到人客、食肆老闆怨聲載道；甚且有鹵莽人客因拗撬打傷店員。唉！推行一個「安心出行」政策，都講到唔清唔楚！陳局長一直指市民買外賣都要掃描安心二維碼，之不過食環署其後又澄清「外賣毋須掃碼」，你話市民同食肆老闆係唔係畀佢玩到陀陀擰吖！

呢位笑恥教授，尋日喺電台節目被問到事件會否令佢尷尬，點會吖！以前都唔知發生過幾多單前言不對後語、朝令夕改、錯到離罩嘅事件咯！被人炳得多，任人鬧都當唱山歌！笑恥就話喇，前線一般喺執行上再有指引，而不同同事喺同一時間做不同工作，食衞局及食環署會互相包容喎！講到「包容」，都真係唔講猶自可，一講幾把火！市民究竟仲要包容你啲咁嘅庸官幾耐呢！

嗱！陳笑恥前言不對後語、反口覆舌、一時一樣事件簿，厚到同佢面皮有得揮！大家難忘一役係佢去年7月，一聲令下實施「全日禁堂食」，時下碰啱天氣惡劣，又熱又下大雨，搞到打工仔戶外四處躲避捱飯盒，笑恥局長才如夢初醒：乜咁多人要返工食飯㗎！政府翌日宣布取消禁令。呢，政策朝令夕改多如天上繁星，好似農曆年宵花市，一時叫停，霎時又令佢復活，搞到花農無所適從，新年流流，都要請佢娘親出嚟與花同行！

事實上，笑恥佢連講句嘢嘅思維邏輯都有問題，講番疫苗接種近排熱話吖！早前佢曾出席電台節目，拍晒心口話市民接種疫苗後如有不良反應，衞生署會調查，如懷疑疫苗有問題，出事會向疫苗製造商追究；誰知言猶在耳，佢出席立法會衞生事務委員會會議時，竟改口話「似乎喺緊急用途上免除責任係國際做法」！阿姐，依家打定唔打，都已經夠迷惑市民啦！佢仲反口覆舌，你話市民對接種疫苗如何會安心！如此前言後語黐膠花嘅碌碌庸官，唔下台，香港抗疫冇明天，市民日日如火煎，通關有望真要靠神仙！