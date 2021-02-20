正論：港台藥石無靈　解約不如解散

廟小妖風大，池淺王八多。年耗逾10億元公帑營運的香港電台，反中亂港立場鮮明，節目內容偏頗，早就激起無窮爭議。檢討港台專責小組昨日終於發表報告，揭露港台由編輯問責制度，到處理投訴機制，再到人員管理和物料供應等皆亂象叢生，商經局局長邱騰華更狠批港台管治及管理雙雙出現問題。結果在報告發表前夕，廣播處長梁家榮突遭提前解約，改由民政事務局副秘書長李百全空降接任，整頓港台的意味彰彰明甚。

港台打着「編輯自主」旗號為所欲為早就不是新聞，過去太平盛世，外界尚可以隻眼開隻眼閉，但前年黑暴爆發，香港亂成一團，港台作為政府部門，不是負起止暴制亂的責任，反而與反對派沆瀣一氣，成為黑暴亂港的一部分，造謠抹黑、美化暴力、污衊警隊，簡直到了人神共憤的地步。及至新冠疫情爆發，港台唯恐天下不亂的死性不改，早前便鬧出「罐頭刀事件」，讓人進一步見識這個公營電台如何在「編輯自主」的幌子下生安白造、吃裏扒外。

事實上，港台違反《香港電台約章》，在過去兩個年度內7度被通訊局裁定投訴成立，發出1個嚴重警告、3個警告及2個強烈勸喻，連林鄭月娥都表明不能接受，惟梁家榮依然置若罔聞，港台工會更是聲大夾惡，令人瞠目結舌。

專責小組去年已經成立，從6個方面檢視港台，再次揭露港台臭不可聞的冰山一角。報告指出，港台欠缺清晰的編輯問責制度，編輯決定主要由個別製作人員或節目單位主管按個人判斷作出；有關編輯投訴的處理機制欠缺透明度及客觀性，主管級人員或高級管理層欠缺有效監察及參與；此外，港台嚴重依賴全職、兼職合約及第二類服務提供者（CAT 2），現時港台合約員工約有400人，CAT 2有逾1,800人，港台從未為整個部門的聘用總數及開支設上限，同時CAT 2氾濫到76個工種，工作類別更與節目主任職系人員重疊，形容審批合約、利益申報等行政管理鬆散，會出現利益衝突。

顯而易見，港台由頂至踵，由上到下，皆處於無王管狀態，所有決策不用對上申報，事事自把自為，毫無紀律和制度可言；面對公眾投訴時自己人查自己人，結果全部不成立，同黑箱作業無異；至於人手疊床架屋，質素泥沙俱下，衍生私相授受、貪污腐敗絕對不足為奇。過去也有港台員工利用虛假文件詐騙港台工程費被判罪成等醜聞，足證這個垃圾電台已到了腐爛透頂的程度。甚至乎，港台明知一名演員被控暴動罪，居然仍覺得無不妥而向他批出聘用合約。這個電台如何藏污納垢，如何與黑暴狼狽為奸，有目共睹。同樣情況若發生在私人機構，僱員早就被解僱甚至送官究治了。

香港是自由社會，私人傳媒機構有政治立場並不奇怪，但像港台這樣顛三倒四，作為政府部門卻專與政府對着幹，世界上只此一家。更須指出，審計署數年前已對港台衡工量值，狠批港台製作的節目偏少、內容空洞、成本高昂、收視低殘等多宗罪，更質疑港台外購節目有腐敗之嫌，反映港台的問題並非一朝一夕，只是港府一直姑息而已。這個既浪費公帑、又無收視率、且禍港殃民的怪胎，有沒有存在價值，還用問嗎？

港台工會昨日又是一貫的死雞撐飯蓋，對於報告的批評一律拒絕接受，更為梁家榮抱不平，質疑空降的李百全沒有傳媒專業經驗，反斥政府欲亂棍打死港台。當然，港台工會一直都是這副德性，人們早就見怪不怪，亦不指望他們會幡然悔改，現在外界將希望寄託在空降的李百全身上，期望新人事新作風。問題是，港台積弊根深柢固，積重難返，單憑一人之力是否就能撥亂反正，實在令人懷疑。可以看見，港台已非首次有政務官空降廣播處長一職，現職政制及內地事務局常任秘書長的鄧忍光，早在2011年至2015年期間出任廣播處長，上任第一日即獲港台工會「招呼」，身穿黑衣抗議，高呼「踢走AO」等口號，又在港台門口放黑地氈等他上班，最終鄧忍光花費數年整治港台無功而還，港台依然故我，今次的李百全是否就能例外？

說到底，揚湯止沸，莫若去薪。港台已經腐爛入骨，藥石無靈，小修小補根本解決不了問題，唯一的對付方法就是一刀了斷，解散港台。試想想，要是將每年支付港台的10億元公帑用作扶貧，起碼也能幫到貧苦大眾，總好過斥巨資養惡犬咬胸口。反正當今社會資訊氾濫，港台既然拒絕遵守《香港電台約章》，無法做到提供準確而持平的新聞報道，加強市民對社會、國家和世界的認同，也就沒有必要存在。港府收回廣播道地皮拍賣起樓，起碼對庫房還有一點貢獻。