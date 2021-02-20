神州觀察：茅台技師選院士　廣惹質疑需慎對

貴州省科技協會將茅台集團總工程師、首席質量官王莉提名為中國工程院院士候選人一事，近日引來公眾廣泛質疑，以致內地官媒亦忍不住開聲，呼籲有關各方需對事件慎之又慎。迫於輿論壓力，中工院、中科協、貴州省科協等部門紛紛出面解畫及表達對事件之關注，只是需要看到，內地過往屢次釀出類似評選爭議，如此神聖而重要的事項切不可一再輕率對待。

輿論爭議的焦點大致來自如下幾個方面，首先是公眾對於釀酒勾調或品評技術究竟具有多少科技含量的質疑，以及相關領域的研發能否代表國家目前的科研方向，乃至科技興國的長遠戰略發展目標，國家需不需要大費周章去選拔培養一個「白酒院士」？縱然王莉擁有白酒品評勾調技能大師等榮譽稱號及科研成果，又是否擔得起民眾心目中的科技泰斗形象，能像錢學森、華羅庚、袁隆平等人一般，為國家科技發展和社會進步真正作出重大貢獻？

其次就是王莉的身份背景問題，難免讓人質疑其一旦獲選成功，最大的獲益者會是其本人還是茅台集團？抑或是整個白酒行業？總之無法徹底排除此舉存在市場因素，乃至利益輸送之嫌；亦令民眾愈發感覺到，類似院士選舉已不再是單純的科研發展問題，而是攙雜了商業、功利成分。事實上，早在10年前，中工院就曾鬧出「煙草院士」評選風波，時任中國煙草總公司鄭州煙草研究院副院長、研究員謝劍平的當選亦備受詬病，並遭到鍾南山等近百位院士聯名抵制。

眾所周知，煙草與白酒都是國家支柱產業，卻也都會給人類健康帶來危害，若都以中國科技界最高榮譽稱號的院士加以「肯定」，做法哪還有公平合理及權威性？又豈非將國家科研發展帶偏，進而成為科技興國戰略之重大阻礙？正如有媒體注意到，本次全國範圍的院士推選當中，山東省科技協會提名的又是來自山東黃金集團的一名陳姓董事長，並被網民稱作「黃金院士」。值得一提的是，山東近期金礦開採接連出事，茅台酒亦屢屢引發官場腐敗、造假、炒賣等亂象，負面觀感實在不少，怎可變相支持鼓勵？

這類人選更有一個籠統的稱號，叫作「企業院士」，像此前的比亞迪總裁王傳福、內地搜索引擎百度掌舵人李彥宏等人都在此列，結果亦都在各種反對質疑聲中落選。輿論普遍認為，學術研究、科技發展隊伍不能如此魚龍混雜，誰都能踏進來，更不能急功近利，將之商業化、市場化，那樣既會拉低整體科技發展水平，又會阻礙真正的科技人才發掘培養，從而形成劣幣驅逐良幣，浪費資源，在一些「卡脖子」科技上仍然缺少突破，面對西方制裁只能繼續束手待斃。