美國牽頭的「五眼聯盟」中有兩名悍將：加拿大和澳洲，他們過去和中國關係不錯，互惠互利。然而，在特朗普發起中美貿易戰和大國戰略競爭之後，加、澳就突然變臉，跟着美國大打出手。不過以他們的實力，和中國開打是「手無縛雞之力」的，對中國傷不到甚麼。北京看在過去友好合作的份兒上，一再忍讓，他們卻愈加放肆。

加拿大按照美國的指令抓捕華為高層孟晚舟，澳洲也率先阻止中國「5G」落地，配合老美打壓中國科技和企業發展，而且在多個場合攻訐、抹黑中國，造謠誣衊，參與美、英對中國和香港的制裁，充當打手，跳得很歡，頗得老美歡心也。

北京不能不反擊，抓了加拿大兩名在華從事破壞國安活動的公民，並對加國經濟制裁；對澳洲也不客氣，也抓了其在華從事「非法活動」的記者，並在經貿上令澳洲損失慘重。這些「你做初一，我做十五」的拳來腳往是天公地道的，真要「說理」，那就是誰先挑事、誰先出招，誰無理。加拿大和澳洲正是無理的一方，必須受到懲罰。

然而，這個世界多的是無理強奪理的人，多的是賊喊捉賊的人。最近加拿大在美、英支持下弄了個「國際宣言」，名曰《反對在國與國關係中任意拘押宣言》，糾合了澳洲、日本和歐盟20多個成員國，敲鑼打鼓，大呼小叫。加拿大官員宣稱，宣言可望向中國施壓，迫使中方盡快釋放囚禁的一名加拿大前外交官和一名商人。

加拿大想的挺美，以為糾合一些國家弄個「宣言」就能向中國施壓成功。他們要是真想讓中國放人，那就先反省自己為何要聽老美的指令亂抓孟晚舟？就要反省自己有多少力量可向中國挑釁？反省自己會不會「吃不了兜着走」？自己是不是要趕緊「知錯就改」，放了孟晚舟，向中國人民道歉？是不是要記取這個「沉重的教訓」，不要再幹挑釁中國的蠢事？

經驗顯示，對於國際社會中那些存心倒打一耙、賊喊捉賊的人，是不必講道理的，制敵之法只有針鋒相對，打到它怕。