壹傳媒黎智英向高院申請保釋再次被駁回，這是意料中事，面對煌煌國法，不管他如何掙扎，都注定枉費心機。多行不義必自斃，既然他一心一意做漢奸，「為美國而戰」，就應該料到這種下場，沒有甚麼好埋怨。他不是說赤柱監獄「好似度假村」嗎？那就專心度假好了，何必再作無謂掙扎。

黎智英之流最大毛病就是狂妄自大，以為有洋人撐腰便可以狐假虎威，既要「光復香港」，還要跟整個國家對抗，殊不知這根本是以卵擊石。

香港回歸以來，中央對港政策無疑非常寬鬆，對反對派非常包容，但並不表示可以任由他們肆意挑戰底線。黎智英之流長期煽風點火，反對23條立法、阻止國民教育、發動佔中之亂等等，中央都可以忍讓，可以不追究。惟他們配合外部勢力策動顏色革命，不僅要奪取香港管治權，而且要將香港變成獨立政治實體和西方反華基地，中央豈能再坐視不理？有些事情可以讓步，有些事情不可以妥協，尤其是涉及國家安全的原則問題，中央態度從來不含糊，該出手時必定出手。

別看黎智英平時囂張跋扈，其實不堪一擊，在《港區國安法》之下，只能鋃鐺入獄，向隅而泣。反中亂港勢力搖旗吶喊也好，外部勢力隔洋聲援也罷，都改變不了任何事實。君不見，近年美國對中國極限打壓，對香港指手畫腳，又是制裁又是恐嚇，結果如何？那班洋奴漢奸還不是一個個落得可恥可悲的下場。

說到底，香港作為中國一部分，主導其命運的一定是中央而不可能是外部勢力。黎智英之流數典忘祖，賣國求榮，從一開始就注定沒有好下場。正如吳三桂、汪精衞等漢奸一樣，即使曾經風光一時，最後也必被釘上歷史恥辱柱。現在最需要防範的反而是司法界無間道，他們一向充當反中亂港勢力保護傘，今次會不會在黎智英案中搞鬼，大家不妨放長雙眼看看。