勞工及福利局局長羅致光前幾日指市場估計農曆新年後，失業率將破七，結果正月踏入初七便剛巧來個「七」，政府統計處公布，去年11月至今年1月失業率急升至7%，創17年來新高！

這股失業潮來勢洶洶，羅局長未見有任何良方對抗，反而老早閂定後門，拒絕各方要求設立失業援助金，聲稱現時失業人士可以申請綜援。這話一出，立即引起批評聲不絕，有議員指市民「有手有腳，唔想申請綜援」，羅竟然反過來說，認為這些言語是侮辱領取綜援人士，感到「火滾」。

羅局長智商高達160，聽聞冠絕政界，超越常人，但同理心卻可能比起一般人低，他的子女不用綜援，當然不會知道世俗眼光，並非用常理可計算，一個接受綜援的家庭，會聽到很多閒言閒語，包括在校園內，孩童小小年紀便要承受異樣目光，這些歧視絕對要不得，卻是經常性存在，並不是羅致光感到火滾，這世界便沒有歧視。勞顧會的勞方代表指出，不少失業人士有小量儲蓄或者並非完全失業，因不想有標籤效應而不申請綜援。羅局長有沒有想過，如果失業人士聽了他的呼籲，大部分走去申請綜援，會有甚麼後果？

政府抗疫及救市無方，經濟難以快速反彈，失業率短時間內回落機會極微，學者估計今年1月的失業率已經達到7.3%至7.4%，仍未見頂，可能會持續急升，甚或超過2003年沙士高峰時8.5%的水平，情況刻不容緩，但羅致光的邏輯竟是，因此推出社會政策時需要作出長遠考慮，認為提供職位勝於給予金錢支援，政府已增加臨時職位，並提供再培訓計劃。

這番話又是自打嘴巴，斥資逾900億元資助僱主支薪的保就業計劃難道就不是短期計劃？勞工界斥政府「對老細闊佬、對工友孤寒」，羅局長如何反駁？