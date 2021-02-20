中國1979年推行經濟改革開放，1983年中英談判，香港是經濟明珠，對中國改革開放有無限裨益，最理想是主權收回，維持現狀。

上世紀80年代中國在準備「一國兩制」，英國則準備關門，防止港人湧入，亦把監察中國的角色轉移予美國。因為當時中國殺傷力小，亦要拉着中國免讓其與蘇聯結盟，在一國兩制下，香港行西方式，西方也讓香港保留英治時代的身份和優惠。嗣後美國在香港建立經濟、貿易、組織、人物脈絡關係。中美雙方無矛盾下，大家都在香港賺錢，中國可透過香港賺錢，學習與西方商業、貿易和金融伎倆，更取得不少戰略資源和資料。而美國透過香港在內地及金融市場得利，並更有效的獲得內地情報，美國政府在港的職員也特別多。但雙方相安無事。

2010年打後，美國奧巴馬政府突然發覺中國睡獅已醒，並將威脅美國，遂決定重整軍事部署，調派艦隊回到亞洲，目標是中國，但因中東戰事而被拖延。特朗普當選總統，除了要連任，要滿足七成反共選民外，眼見中國快追上美國全球一哥地位，特朗普不得不高調加速反共和反中國，而他的執行官國務卿蓬佩奧，更說要消滅中國共產黨，時間亦「巧妙地」香港發生反修例事件，在美國國會聽證會上，美國國際媒體署（USAGM）承認有資助香港有關人士。

這是公開承認美國有插手香港事件，相信中國一定會判斷為美國向中國宣戰，並利用香港顛覆中國。中國亦毫不留手，設《港區國安法》，並運用此法全面清洗美國在香港的政治力量及支持者，而美國為了制裁《港區國安法》，一、設《香港自治法案》，懲罰實施《港區國安法》的中華人民共和國官員和香港特區官員；二、《香港關係法》終止香港「獨立關稅區」的優惠；三、香港產品不得使用「香港製造」，制裁中國。

中美鬥爭，香港是必爭之地。中美鬥爭要打擊對方橋頭堡，原來雙方橋頭堡都是香港，香港非被打擊不可，而且是雙重打擊。若中美真的進入備戰狀態，中方在香港，其政策和法管會愈來愈嚴峻，在政治和立場上都會黑白分明，並且要制度、政策和港人向一制傾斜。其實《基本法》本來留有不少空間讓內地和香港討論，富有彈性，用以應付不同環境與環境改變。現在要清楚，要白紙黑字，那只可以「一國」。而美國要對中國施壓，過往彼此隻眼開隻眼閉，進入鬥爭中，便牛咁眼睇到實，半點不讓，特別是過往中國可以利用香港而得益的，斬得就斬。

中美較勁，香港的一國兩制應該冇運行。香港可如何自處？留待後話。（三之三）