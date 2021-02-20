美國中南部遭受極端嚴寒天氣侵襲，德州更成為人間煉獄重災區。說是人間煉獄絕非誇張，在低見攝氏零下18度的暴風雪環境下，全州多市大停電，最少400萬人受影響、30人凍死。屋漏偏逢連夜雨，寒潮造成水井凍結，食水處理廠只能使用備用電源運作，導致多地飲用水短缺。在缺水缺電下，有居民生火取暖卻將居所燒成火海，部分醫院更須緊急撤走患者。

德州本應是全美最不可能停電的地方，皆因其電網獨立於聯邦電網，一直自主供電，德州甚至是美國最大的能源出口州份。前州長兼前特朗普政府能源部部長佩里揚言：「德州人寧願停電都不會接入聯邦電網！」可見德州一直對自主供電非常自豪。然而最不可能的事偏偏發生，原因到底是甚麼？

原因當然是人禍。早在一周前，當地已廣泛預測會有超級寒流來襲，但州政府及州能源穩定委員會卻掉以輕心，直到大停電發生，才施施然下令生產商不能將天然氣輸出州外。州政府固然推卸責任，就連德州小鎮科羅拉多城的市長亦在社交媒體指摘民眾：「沒有人欠了你們，幫助你們不是當地政府責任！」令人嘆為觀止。

德州淪為第三世界，民主大國的民選官僚拒絕承擔責任也就罷了，就連小小市長也視人命如草芥，共和黨德州參議員克魯茲，甚至被踢爆在災情最嚴重之際與家人飛往墨西哥度假，哪管洪水滔天。香港黃絲向來視克魯茲為偶像，皆因他曾為黑暴吶喊助威，結果此君臨尾否決《香港人民自由與選擇法案》，一手關上接收黑暴的移民大門。神又係佢，鬼又係佢，黃絲之有眼無珠、天真可笑，由此又可見一斑。

猶記得，中國數省去年底發出限電限產令，黃絲忙不迭揶揄，一副幸災樂禍的嘴臉，殊不知他們心中最神聖不可侵犯的美國，竟然也有情況更不堪的一天。美式民主能醫百病？筆者只能報以嘿嘿冷笑。