筆者在東方報業集團旗下的報章撰寫專欄，晃眼間已近9年，內容按理應屬時事評論，實際上是不是？打趣說來，前半段時間是，後半段時間則不完全是。近4、5年本欄所講的，更偏重於思考和判斷問題的方法，論及時事，有時反倒是用作說明該如何斟酌問題、衡度情理的例子。此舉不是為標新立異，而是個人自然而然的思考和學習過程。頭3、4年，我老老實實地觀察和評論時局變化，後來逐漸發覺世界上很多事端與矛盾，是不必要的，不少危機更是可以及早發現，及早防止。

幾年前筆者在報端發表的一些看法，或許曾讓人納罕，部分甚至是離經叛道的，說實話，提出的時候也不肯定自己的觀察是否正確，只是抱着「我手寫我心」的態度，檢出問題讓大家思考。譬如當人人高唱青少年是社會未來的希望時，我卻說年輕人問題是香港的一大隱患；當大部分人仍吹捧西方民主制的時候，本欄卻質疑其可靠性；當普及教育日漸盛行，人們都相信民智一日比一日高的時候，我力排眾議，認為這是一個低智的年代，很多人根本不懂得判斷問題。

由2019年起，時局發展恰恰印證了本欄昔日不少看似荒謬的說法，原來也有一定的道理。若不是因為部分年輕人的輕狂，不會鬧出讓香港險些兒滅頂的反修例風波；此地的民智如果夠高，當日更不會有六成民意支持暴烈的抗爭行為；要是西方民主制沒有毛病，美國又何至於出現「特朗普之亂」？我由是得出結論，近年世界不少亂象，是緣於很多人不能及早洞悉問題，更遑論要去好好防範。

因此，哪怕是不自量力，筆者也想將一套理性觀察與衡量事物的方法提出來讓大眾參考。所謂「知我者謂我心憂，不知我者謂我何求」，無論知我抑或不知，我認為這項工作還是該繼續下去。明日續談。