新冠肺炎肆虐逾年，加上庸官抗疫政策張弛無道，港府推出資助僱主支薪嘅保就業計劃失敗，搞到經濟進一步凋敝，失業率持續惡化，去年11月至今年1月經季節性調整，失業率升至7%，創近17年來新高，失業大軍增至25.33萬人。

有經濟學者指出，最新嘅失業率較市場預期為差，反映第4波疫情及收緊社交限制措施對經濟造成嚴重衝擊；儘管初七人日開始放寬部分社交限制，一般相信消費不會立即大幅改善，大部分市民憂慮就業和經濟前景，會更加審慎理財；重災行業如餐飲，晚上6點後雖然可以堂食，放寬至4人一枱，之不過唔少人已習慣咗做「疫境廚神」，在家自煮形成風氣，短期內餐飲業想「回氣」並不容易。

民生多艱，政府早前決定維持現行法定最低工資水平，即使今年稍後本港經濟復甦，但礙於最低工資每兩年檢討一次，基層打工仔微薄人工都會被通脹所蠶食，於是有議員向立法會提交私人條例草案，要求將有關檢討周期縮短至每年一次，早前勞福局局長羅致光已經話「一年一檢時間緊迫」，副局長何啟明更直言，若百業興旺，僱主會因勞動力不足而調升薪金喎！即係唔想搞咁多嘢，以不變應萬變啦！

有人批評何未加入政府時，口口聲聲為勞工界爭取權益，依家貴為問責高官，就對基層打工仔嘅訴求闊佬懶理！呢個政府成日話「與民同行」，又話「民生無小事」，呢，下周三將公布財政預算案，財爺預料赤字高達3,000億元，稱要「應使則使」，有消息仲話連自2007年起連續實行14年嘅綜援和生果金等「出雙糧」都可能會消失！政府一味呻「窮」，卻仍擁逾8,000億元儲備，使唔使驚青成咁吖？人哋新加坡財赤同香港睇齊，不過扶貧政策力度並無稍減！庸官乜都話學星洲，應學嘅就唔學，兩地政府邊個真有心為民，盲嘅都感覺到喇！