港府對食肆堂食管制放寬，營業時間延遲到晚上10時，每枱可坐4人，但食肆要在店舖當眼處展示「安心出行」二維碼，供顧客掃描。顧客亦需要在手提電話下載應用程式，進入食肆前先掃描，留下出行紀錄，以便日後曾涉足場所有人確診可以得到通知。

寬鬆安排一出，市民有不同反應，大多數市民都認為是好事，食肆訂枱接連幾天爆滿。有食肆經營者擔心，老人家可能不懂下載應用程式，也不懂掃描，要人手逐個登記資料需時，難免排隊擠塞，不能保持社交距離。

有黃色食肆投訴申請多時不獲發給安心出行二維碼，無法保證顧客攜帶手機或手機已下載應用程式，人手登記無法確認顧客的個人資料準確無誤。有食肆經營者則表示，託詞不張貼只是自找麻煩，至於用人手登記顧客資料，也只是拖慢顧客進門。有人自製安心出行二維碼，放在網上供下載，以假亂真，美其名曰先作練習，也有建議胡亂提供錯誤個人資訊給食肆登記，我認為是自找麻煩，只要食衞局多派人抽查，勤加檢控或者即時開罰單，這些小動作自然自動減少。

有攬炒派認定，安心出行計劃只是特區政府的陰謀，假借防疫為名，實質上收集市民外出的資料，另有用途，故此號召同志齊齊杯葛，拒絕下載應用程式，以免被政府追蹤。據悉，有30多家食肆一齊宣布停業，表明拒絕助紂為虐，成為特區政府收集個人資料的幫兇。

按照他們的邏輯，自從政府強制性推行安心出行二維碼後，食肆是否經營晚市堂食，市民是否外出吃晚飯，成為劃清界線的標準。經營晚市張貼安心出行二維碼的食肆肯定是藍店，外出吃飯用手機掃描二維碼的顧客只可能是藍絲。這個以食肆是否經營晚市堂食、顧客是否外出吃晚飯來分辨政治立場的想法顯然惹笑，倒不知他們的同路人是否能夠堅持。