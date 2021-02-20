特首林鄭月娥早前出席立法會答問大會時宣布，政府將在本立法年度，把引入外地註冊合資格醫生的條例草案提交立法會審議，以解決本港公營醫療系統的醫生荒。對此，筆者由衷表示高興和支持。

為甚麼？因為政府這項立法決心，是追回過去被立法會泛民反對派議員肆意拉布製造的落後，而且是多年的落後，更是病人健康和生命損失了寶貴多年的落後。2016年7月中，上屆立法會最後一個大會會期，政府提交立法會擬引入外地合資格註冊醫生的條例草案以解決香港醫生荒，被泛民反對派議員以政治利益凌駕市民生命安全，全力支持當時的醫學界功能組別議員梁家騮，為維護業界保護主義的利益，進行極端和完全非理性的拉布行動。儘管時任食衞局局長高永文含着眼淚哽咽發言，連聲線也變了地苦苦哀求梁家騮醫生要不忘醫者父母心的初衷、哀求泛民議員要以病人脆弱的生命需要醫生搶救為念，高抬貴手，停止拉布，但最終都不果，令這項完全沒有政治性的救人法案被攬炒拉倒。梁家騮醫生和泛民反對派議員拉布成功了，氣得自由黨的張宇人議員也七孔生煙，雙眼通紅，建制派議員都擔心他會爆血管，紛紛勸他平心靜氣，勿影響身體健康。

今天特區政府藉着絕大部分慣於政治化拉布、譁眾取寵的反中亂港泛民議員離開立法會的大好時機，重新提交經修訂的引入非本地培訓醫生的法例，以填補公營醫療系統嚴重的醫生荒，可說是遲來的春天。

一番感性的回憶後，返回理性的現實世界，究竟香港醫生荒的荒情如何？為甚麼高永文醫生要哽咽發言、苦苦哀求埋沒良心的拉布議員高抬貴手？原來香港公營醫療系統醫生的缺乏情況，可以用一句俗語概括：「十個沙煲五個蓋，冚來冚去冚唔掂。」請各位市民看看醫管局和衞生署缺乏醫生醫治和搶救病人的醫生荒寫真。

寫真之一，醫管局轄下各公營醫院上年度欠缺660名醫生，新聘用了552名全職及兼職公院醫生，可是同期卻有402名醫生離職。

寫真之二，衞生署每年需要為12歲以下的兒童提供識別兒童特殊需要的「兒童體能智力測驗服務」，由於衞生署缺乏這類服務的醫生達到40%，因此全年只能完成60%有關服務，情況極不理想。

寫真之三，香港與同為亞洲四小龍的新加坡比較，遠遠落後。新加坡每1,000名市民平均有兩個半醫生提供服務，而香港則每1,000名市民只有不足兩個醫生提供服務，需要增加3,794名醫生才能追上新加坡。

寫真之四，香港病人在公院輪候手術治療，普遍起碼等一年，而排期兩至3年的比比皆是，最嚴重者達4年之久，病人戲言「小病排到大病，大病排到無命」。

是次引入外地註冊醫生的法例已作3項修訂，減低保護主義者的阻力，包括必須是香港永久性居民，且已取得外地註冊資格，並在引入後需要在公營醫院服務最少5年才能私人執業。期望政府和立法會盡快在年內完成立法，第一時間引入外地註冊醫生救助患病的市民。