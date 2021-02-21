正論：古蹟當草非首次　保育只是假大空

港府向來是語言的巨人，行動的侏儒。別看廢官煞有介事將保育掛在嘴邊，古蹟辦更早在港英時期已經設立，但這麼多年來，多少古蹟湮沒在推土機下，有目共睹。繼深水埗主教山配水庫險成最新犧牲品後，赤柱馬坑山徑兩座逾百年歷史的石拱橋又被揭發日久失修，古蹟慘被當草。直到本報介入，古蹟辦才施施然表示考慮將之納入須進行評級的新項目，擺明不踢不動。

一個城市只有發展，沒有歷史，只是一具沒有靈魂的空殼，這也是現今社會愈來愈重視保育的原因。然而港府反其道而行，大部分獲保留的歷史古蹟皆是由民間自救，出盡九牛二虎之力始獲政府重視。近期例子有深水埗主教山配水庫，其古羅馬拱門結構在港極之罕見，惟古蹟辦最初竟認為沒有歷史價值，任由水務署進行工程，香港差點便失去足以媲美伊斯坦布爾世界文化遺產「地下水宮殿」的歷史古蹟。遠一點的例子則有港島半山景賢里，業主一直與港府洽商保育問題，但港府置若罔聞，直到業主出售並拆毀大宅，引起輿論沸騰，港府才提出以地換地保留大宅。

事實擺在眼前，港府所謂重視保育只是葉公好龍，古蹟辦更同擺設無異。最新一例是赤柱馬坑山徑兩座疑建於1800年代的石拱橋。記者到場視察，一大一細兩座石橋分別名為「老虎坑」和「獅子坑」，橋身結構大致完整，較大的石橋高約10米，闊約20米，外觀宏偉，較小的石橋也有一層樓高，惟兩座石橋的頂部石壆有部分石塊不穩而倒塌，須盡快修復。當區區議員追溯文件後，相信兩座石橋同1847年的赤柱道工程有關，當時政府同意興建一條連接香港仔及赤柱的道路，估計兩座橋均於該年興建，並從「老虎坑」後面約20米長的防洪去水口推測，估計有關建築同時兼具大橋及排水功能，甚具價值。

隨着市民保育意識高漲，古蹟遊甚有市場，加上本港滄海遺珠不少，只要港府加以修葺，提供配套，不難發展成保育徑，豐富本港旅遊資源，總勝過來來去去只有兩個了無新意的主題公園。很可惜，港產官僚鼠目寸光，口說保育十分重要，實質只認為「發展才是硬道理」，不將古蹟拆毀不罷休。更不堪的是，古蹟辦從來沒有認真發揮保留古蹟的功能，從全港僅有不足10條古橋被列為法定古蹟已可見一斑。事實上，目前積壓等待評級的建築物有逾200個，古蹟辦龜行蝸步，等候評級期間，不知又有多少古蹟慘遭破壞。尤其是古蹟辦於2017年決定將不屬於建築物的構建物列為暫時不作評級處理，包括水缸、防空洞、公園及界石等，以致大量特色構建物灰飛煙滅。

說到底，保育和發展並非對立，端視乎當局如何平衡取捨。新加坡和澳門面積比香港小得多，不少舊建築及舊城區卻保留完好，足證保育和發展可以並存。無奈港府從來只視保育為博取名聲的工具，光說不練，用完即棄，沒有通盤計劃，注定只能一事無成。