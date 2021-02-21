世界視線：傳媒偏袒拜登　公信還剩幾何

美國早前的一項調查顯示，過去一年裏，因為大選舞弊、點票爭議等的社會撕裂，導致民眾對主流傳媒的信任度直線下跌，仍然相信主流傳媒的不足一半。更有媒體被指為總統拜登「擦鞋」，例如有記者在報道悼念新冠肺炎死者的燈牌時，竟然用上「就像是拜登張開雙臂，擁抱美國」的字眼，不知就裏者或會以為是某些國家的「黨媒」在吹捧領袖。

眾所周知，美國主流傳媒跟前總統特朗普結下「不共戴天」之仇，各大主流傳媒均被特氏狠批為「假新聞」，就連當年成為傳媒眼中釘的小布殊，任內也跟隨傳統，出席白宮記者周年晚宴，反觀特朗普，卻硬是不給面子，一次也沒有參加過。

大選期間，除了特朗普「御用」的霍士電視台，幾乎所有電視台和報章都一面倒公開為拜登背書。除了拜登之外，本身是傳媒老闆的前紐約市長彭博參加民主黨初選，有報道指旗下傳媒發表內部指引，不會調查彭博及民主黨其他參選人，引來外界對媒體編採自由受到侵害的爭議。

回顧整場選舉，傳媒「捧拜打特」的痕迹濃得化不開。特朗普的一言一行被放在顯微鏡下逐格放大的同時，當發生不利拜登團隊的負面消息，主流傳媒卻極盡輕描淡寫之能事。最典型的例子是，《紐約郵報》聲稱獲得拜登兒子亨特的個人電腦硬碟，顯示其與外國機構有密切接觸，其他主流傳媒一度「選擇性失明」，非要等到大選塵埃落定後才「跟進」。此外，拜登前國會助理具名投訴曾遭性侵，明明事關公眾利益，自由派媒體偏偏選擇「冷處理」，跟報道特氏本人以及他提名的聯邦大法官卡瓦諾類似醜聞時，鋪天蓋地連篇累牘，完全是兩回事。

傳媒有政治立場是一回事，但具體到針對個別人物和新聞事件，是否公正持平卻是另一回事。德州深陷暴風雪所苦，共和黨參議員克魯茲到墨西哥度假，備受批評；全國新冠肺炎疫情未有放緩迹象，拜登一家到大衞營度假，傳媒津津樂道的卻是拜登跟孫女打機的溫馨場面，這就是美國的「第四權」。