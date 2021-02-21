神州觀察：公布軍人傷亡數　難阻印度續搞事

中印軍人自去年5月起在邊境多次爆發肢體衝突，6月更導致在加勒萬河谷地區出現罕有的雙方人員死傷，當時印方第一時間將20名印軍陣亡的消息廣而告之，從而收穫一波滿滿的、來自國內國際的對華同仇敵愾之情，反倒是中方對自家軍人的傷亡情況諱莫如深，隻字未提。直到日前，中國軍方終於開腔證實，那次衝突導致中方軍人4死1重傷，並獲中央軍委分別授予及追授功勳。

中國國防部及外交部回應稱，此次公開是因應印方多次渲染炒作事件，需澄清真相，以正視聽。可以見到，印方當時一口咬定雙方都有軍人死傷，亦有印媒報道指中方在事件中死傷40多人，且比印軍「死得更多」，惟遭中方否認；之後逐漸有中國官方媒體人士開始「鬆口」承認有死傷，人數或是「個位數」，及在網上流傳出疑似那次衝突中陣亡的中國軍人墓碑照，直至日前終獲「正式公布」，中方在該事件中總體予人太過低調之感，原因則是指為了讓局勢降溫，不欲刺激印方。

因雙方死傷「懸殊」，中國政府便長時間「隱忍不發」，總在「設身處地」地為對方着想，只是襄王有意，神女未必有心，否則印方為何仍一再炒作事件？直到將中方逼得忍無可忍，憤而「公開真相」？公開之後，又會否更加刺激印方，然後繼續就此胡編亂造，大做文章？如此又怎能真正起到「正視聽」之效？甚至有中國民眾也在質疑當局公布的陣亡軍人數字，日前並因涉嫌發布詆毀侮辱言論而遭封禁帳號及拘留。故而此舉愈發顯得有些裏外不討好，尤其對於印度這種反覆無常、缺乏和平共處、睦鄰友好誠意的對手，實在沒必要事事「將心比心」，該反擊的，更需把握好時機及早反擊，以免再讓自己陷於被動。

正如中方所指，該次惡性衝突完全是因印軍非法越界、率先挑釁、暴力攻擊中方人員所致，是在蓄意製造事端，責任全在印方；既如此，當時中方也應第一時間公開真相，針鋒相對，不給對方留下歪曲事實的機會才對，否則只會令事件愈描愈黑，是非顛倒之後，豈不讓自己更加百口莫辯？事實上，這種情形在中國應對西方國家的各種抹黑攻擊、無理打壓中亦已成司空見慣之事，總有些缺乏主動還擊的氣勢與對策，面對「惡狼」，自己必須是「戰狼」。

別看中印雙方經過9輪軍長級會談，才達成邊境軍隊「脫離接觸」的表面緩和，誰知道哪天說翻臉就會翻臉？尤其是雙方還沒「脫離」完，印方已忙着與美國、日本、澳洲進行「四方會談」，商量如何繼續圍堵中國，進而以之為跳板，謀求實現稱雄整個印太地區的夢想，又怎會丟掉侵佔中國領土的「前進政策」？