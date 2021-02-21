功夫茶：虐殺動物冇眼睇　紙紮司長墊屍底

天地不仁，以萬物為芻狗；聖人不仁，以百姓為芻狗。老子這番話，感嘆嘅係世人不懂得眾生皆平等嘅道理。天地視萬物與用草紮成嘅狗，即是芻狗，都係一樣，冇貴賤分別；聖人對待所有百姓也是一視同仁，不存私心。但有啲人滿口仁義道德，實則輕視生命，視貓狗動物不值一文。功夫茶今日要譴責嘅，就係律政司放生虐殺動物狂徒，令動物接二連三枉死，尋日又有一單新鮮熱辣血仍未乾嘅慘案嘞。

係咁嘅，上水一隻有人養嘅7歲黑色拉布拉多犬，尋日朝早懷疑畀人用利器割傷左頸，成18厘米長傷口，血流如注，臨死前掙扎返到屋企門口痛苦悲鳴，主人大驚報警求助，送往愛協，經過兩小時搶救後傷重不治，人狗陰陽永隔，唔單止主人難過，直頭係聞者傷心，見者流淚。

立法會議員直斥虐殺動物成風，「一單比一單嚴重」，情況令人痛心，尤其係去年情人節後，情況更加惡劣。當時深井豪景花園有近30隻動物畀人從高處掟落街，18隻慘死，12隻重傷，慘況令人不忍卒睹，直頭人神共憤。警方事後拘捕兩名懷疑涉案男子，當中有人係自己投案，但律政司竟然同年9月宣布唔提出檢控，嘩，咁樣放生啲變態狂魔，即係鼓勵人有樣學樣啫，本地虐畜個案之後不斷上升，單係去年10月至12月已發生差唔多30單涉嫌虐待動物事件。今年開始一樣咁恐怖，一日兩單殘殺野豬，好似愈殺愈狠，鬥變態鬥殘忍。

各界催促政府盡快修訂法例，嚴懲傷害動物嘅兇徒，以免悲劇再發生。但法例再嚴，警方拉到人，如果律政司唔做嘢，講乜都嘥氣，尚方寶劍擺得耐都會生銹啦。律政司自從鄭若驊呢隻妖孽3年前上任司長以嚟，內部腐敗不堪，群魔亂舞，鄭若驊自己醜聞不絕，孭鑊當食生菜，一鑊比一鑊杰撻撻，修訂《逃犯條例》解說不力引起世紀暴潮，但又死懶唔做嘢，畀人笑避政司司長，都唔肯落台，民望長期係眾位司長入面最低，墊司底墊咗幾年，最近一次民調都冇走雞，直頭邊個夠佢威。

有人話，其實鄭若驊係大慈善家，經常放生黑暴漢奸走狗，特別係為美國而戰嘅黎智英，同時對於啲殺貓狗嘅狂徒都一樣隻眼開隻眼閉，有放過冇殺錯，夠晒一視同仁。不過，實情係，阿鄭屍長放生嘅都係人形畜生，死咗都唔抵可憐，而喺佢手下生靈塗炭，尤其係被殘害嘅動物屍體疊到幾層樓高，就嚟破世界紀錄。計功夫茶話齋，市民如果去拜祭啲枉死動物，應該燒埋鄭屍長嘅紙紮忍樣，就算捉唔到兇手，都有幫兇墊屍底，咁啲貓貓狗狗死都死得眼閉！