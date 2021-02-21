國家領導人剛剛在內地會議中表示要貫徹新發展理念，構建新發展格局，要完整、準確、全面貫徹，精準地出台改革方案，推動改革向更深層次推進。這個方針用於內地改革，也可以用於香港的改革。

香港現時要進行的改革，不是復舊，因為香港的舊是英國殖民地體制，改革應是因《基本法》存在部分殖民地舊體制的因素，是不適應香港的發展，需要革而除之，但革除的標準應是推動香港發展。

舊的發展理念是香港經濟弄得好便可以，此所以要討好大資本家，也不介意他們連結外國、壟斷香港，司法制度因此要保留英國介入，政治制度容許金權政治的發展。出發點是維持香港在殖民地時期的既得利益，讓他們繼續在香港賺錢，甚且進一步擴張。結果是回歸20多年來，既得利益的勢力主宰香港，而且向內地發展。雖然香港經濟還有增長，代價卻是內地資金外流香港與海外，得益的還是既得利益者，小市民一方面受高地價、高樓價剝削之苦，另一方面則貧窮比例上升，經濟帳是得不償失，政治社會帳則是損失巨大，讓外部勢力有機可乘，發動顏色革命。

為此，最關鍵的政制不得不改，以保香港的主權、治權。在現行的權力架構下，關鍵中的關鍵是特首的行政主導。單只中央任命不足以保證，也要選委會配合，要排除不友善的特首選舉競爭，隔除社會政治鬥爭惡化至爭奪治權，選委會便可以協調與選舉結合，增添特首選任中協調比重。

立法會選舉容易變成金權政治，除了候選人資格限制外，其餘難變，唯一可能是減區議會互選的席位。立法會不可能倒退至協商委任制，但區議會互選入立法會的目的是增加基層代表，不應因區議會選舉失利而要取消這個目的，加強愛國愛港的篩選限制與宣誓，應可減區議會選舉的政治化。

普選容易失控，但失控其實反映政府政策失誤，才容易讓外力入侵，普選應是政制內部警報調整的機制，削弱這個機制則不易獲取政治的社會反饋，政府容易失效，打擊治理功能。國安法已足以防止外力入侵，可嚴格禁止雙重國籍。限制政治捐獻，抑制金權政治，可能更為根本。

政制改革是要保香港治權不走歪路，治權的目的是社會包容性的發展，也要容許進一步國際化的擴張轉變。因此，除了防外力顛覆，還要抗拒既得利益者的擴大壟斷，阻礙社會發展。香港的新發展理念和新的發展格局，便不應只是單純當前的權力考慮，還要重新設想。