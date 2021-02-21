國安重犯黎智英的「保釋案」在終審法院敗訴後，仍然不甘心，又跑回高等法院再上訴，試圖重溫李運騰法官「令其保釋」的舊夢，結果敗訴，他被繼續關押。黎智英是聰明人，身邊「大狀如雲」，應該知道在終審法院一錘定音之後，再返高院上訴，成功機會極微。但是他偏要明知不可為而為之，要把自己扮成竇娥冤情大如天，一鬥到底。可見，儘管天下共見他幹了那麼多壞事，罪責難逃，但他是絕不認帳的。

更重要的是，上次高院的國安法指定法官李運騰以「香港法律」挑戰「國安大法」居然得手，准其獲保釋，這讓黎智英大受鼓舞，讓他深深嘗到了香港司法領域有「保護傘」的好處。於是，儘管終審法院一錘定音，他還是有所期待，試圖翻盤。

他們這種人，在反中亂港時，在提出各種荒誕無稽、根本不可能實現的「訴求」時，總要不識好歹地說：不試試怎麼知道不行？不爭取怎麼能夠成功？

今次黎智英不斷上訴，說明他殘夢未醒也，如今風吹夢杳也。花魂點點無情緒，鳥夢癡癡何處驚。花魂鳥魂總難留，鳥自無言花自羞。不管怎麼說，黎智英對曾經為他提供的「司法保護」，一片癡情總是有的。然而，事到如今，殘夢飄飄，他還是夢想怎麼「一抔淨土掩風流」吧。黎智英不是很愛寫「詩」嗎？此番遭遇豈能無詩？獄中無聊，清風冷月，說不定就能吟出幾句佳言妙句也。

黎智英「保釋案」一波三折，峰迴路轉，絕不簡單，說明《港區國安法》在本地落實會有強大阻力，說明香港司法領域存在嚴重問題。黎智英一度獲保釋，可見《港區國安法》陷進香港司法泥沼，險些被淹沒。老實講，要不是中央迅速發出明確反對訊息，要不是中央表態絕不允許香港司法凌駕國家司法，終審法院還不知會判出個甚麼結果。

整件事，中央及時出手非常重要，在香港現實環境下，在大是大非問題上，中央就是要及時出手，方可防患於未然也。