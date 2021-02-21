綿綿不絕，必有亂結；纖纖不伐，必有妖孽。檢討港台專責小組發表逾百頁報告，羅列香港電台最少7宗罪，從編輯管理制度到處理投訴機制，從員工管理到財務管理，從物料採購到資訊科技管理等等，沒有一個範疇不存在問題，證明這間公營廣播機構早已爛到入心。港府空降一名政務官接任廣播處長，這能解決問題嗎？當然不可能。

不說不知道，這間小小電台竟擁有735個公務員編制職位，另有逾2,200名非公務員合約僱員，真可謂廟小妖風大，難怪每年耗費逾10億元公帑。如果這些錢用得其所，為社會帶來正能量，納稅人也許不會計較，但事實恰恰相反，港台節目不僅充斥垃圾，而且專與政府作對，甚至與黑暴沆瀣一氣，連涉及暴動罪的男藝員也獲得聘用，連立場偏頗的女助理節目主任也獲延長合約，這豈止是慷納稅人之慨，簡直是藏污納垢。

港台工會還在死撐，指專責小組的報告是欲加之罪，何患無詞。其實早在多年前，審計署已揭發港台管理混亂、帳目不清、成本高昂、收視極低，更有腐敗之嫌，如今多年過去了，這些問題不但沒有任何改善，反而進一步惡化。上個年度港台收到約2.9萬宗公眾投訴，這是欲加之罪嗎？過去兩年港台7度被通訊局裁定投訴成立，發出一個嚴重警告、3個警告及兩個強烈勸喻，這也是欲加之罪嗎？

不管怎麼說，港台是政府部門，必須遵守規章制度，而不能以傳媒機構自居，拒絕政府及公眾監管，更不能以「編輯自主」為幌子，充當反中亂港喉舌。如果港台員工抗拒改革，那就乾脆殺台算了，員工可以到外面追求所謂「編輯自主」，港府可以節省一大筆經常開支，市民也樂得耳根清淨，不是皆大歡喜嗎？反正港台已經爛到入心，小修小補根本解決不了問題。何況今時今日資訊發達，公營廣播機構已無存在價值，港台早就應該丟入歷史垃圾堆。