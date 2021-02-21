100萬劑國產科興疫苗前日率先運抵香港，意味全民接種疫苗即將開展，然而還有不少核心問題未解決，市民恐變白老鼠。本欄早前已提出，長者一向被視為有需要的優先目標，但數款疫苗對長者的副作用有待釐清，安全性有疑問。港府急急決定使用科興疫苗，並公布5個優先接種群組，包括60歲以上長者，但科興提交的資料中承認疫苗對60歲以上的效力證據不充分，令長者隨時成為試驗品。公務員事務局局長聶德權本身並無醫療護理背景，卻離奇地在疫苗計劃儼如發言人，搶先公布優先接種組別，卻又稱會等待專責疫苗的委員會意見才落實計劃，否認對委員會造成壓力，亦非一早講定長者要接種科興疫苗。然而話都說出了口，先斬後奏，委員會最終果然沒有異議。

長者優先接種，住在院舍的首當其衝，雖然並非強制，但如果院友都打了，難道自己一個人堅持不打？聶德權承認科興3期臨床數據中長者人數不足存在局限，卻死撐不代表不能接種，「無嘢係零風險」，現場會有醫護人員判斷。意思是打完針之後有不良反應，可以即時搶救？最奇怪的是，長者和長期病患者之前一向被視為優先接種組別，今次長期病患者卻不在榜上，照理單是科興疫苗都有100萬劑，之前外界擔憂的是乏人問津，疫苗會浪費，現在倒過來政府是怕僧多粥少？別忘記還有復必泰疫苗，月底前亦會有首批100萬劑到港，應該沒有供不應求問題。

政府為接種疫苗出現嚴重異常事件設立保障基金，將向立法會申請10億元撥款，初步建議40歲以下死亡最高賠償250萬元，40歲或以上則賠200萬元，受傷害個案40歲以下最高賠300萬元，40歲或以上為250萬元。金額差50萬元，這算不算年齡歧視？若政府對疫苗真的有信心，賠償一視同仁又何妨？除非有人口是心非，深怕爆出索償潮，故此慳得就慳！