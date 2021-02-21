美國總統拜登在慕尼黑安全會議上發言，與中國相關的重點有：美國回來了，跨大西洋聯盟回來了；與中國的競爭十分嚴峻，這是他預期且歡迎的；相信歐洲與美國連同其他盟友在過去70年來努力建立的體系；不是訴求東西方抗衡，也不想製造衝突，希望所有國家能在沒有暴力或脅迫下，自由選擇自己的道路，不能也絕不會回到冷戰時期。

筆者這幾天討論的，是香港的「一國兩制」備受中美鬥爭衝擊，到了舉步維艱的地步。要一國兩制行得通，是中西方可以有矛盾和分歧，但不能有公開激烈的鬥爭，勿讓雙方的國家與民族情緒蓋過一切。中國外長王毅在上月初說「美方全面打壓遏制中國、企圖挑起新『冷戰』的做法不僅嚴重損害兩國人民利益，也給世界帶來了極大危害……未來的世界不應當也不可能讓中國變成美國，而應是美國使自己成為更好的美國，中國則必將成為更好的中國」。兩者訊息有異，但共通點是：一、不冷戰；二、各自可自由選擇自己的路，而美國返回舊盟友和多邊主義；三、中美分歧由中美鬥爭，提升至中美價值觀分歧，以實踐比併。而這正是筆者近日所談及香港的一國兩制出路：中西方有矛盾，但又不打起仗來，香港就有角色。

筆者一向推動一國兩制最適合香港人。香港是中國的地方，但她跟中國的地方不一樣。她不是西方的地方，卻與西方有不少共通點。「兩制」，從歷史角度中央是兩次肯定香港「兩制」的存在。中央為何容讓香港有「第二制」呢？1949年解放軍戰績彪炳，理應南下收回港澳，但最後解放軍不過深圳河，點解？一定不是因為不少國民黨人跑到香港，香港抗拒力強，更不是英國在港軍力強大，打不過。一個強調要統一的中國政黨留有一手，一定有其原因。筆者估計，是否英國是第一個承認中華人民共和國的國家，不好反面；又或是二戰之後，西方資本主義國家與共產主義國家對壘，中央政府高瞻遠矚，讓英國管治香港，留有個南風窗？

80年代中英談判香港回歸，中央政府提出「一國兩制，港人治港，高度自治」，是有意識地將第二制合法化，甚至提升至「國策」位置，原因呢？一、香港GDP當時佔全國三分之一，回歸定是如珠如寶。二、內地經濟改革開放，需要香港資金。三、要學懂香港有何把炮，可以不停變出黃金萬両。四、需要透過香港打通西歐通道等。

美國總統由特朗普換了拜登，國策180度轉變，這將改變中美鬥爭格局，相信在又傾又砌的多元策略下會打開新局面，而這個新局，就有香港的角色和位置。明日續談。