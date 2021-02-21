檢討港台專責小組發表報告，力數港台管理及管治多宗罪，一言以蔽之，就是無王管、浪費公帑、為所欲為。其實這些積弊存在已久，只是港府一直放任自流，要不是一場反修例黑暴，將港台反中亂港、吃裏扒外的本性暴露無遺，加速中央推行愛國者治港，港台問題肯定只會被廢官繼續晾在一旁。

如今連廣播處長也換掉，梁家榮遭提前解約，改由民政事務局副秘書長李百全空降出任，是否就能撥亂反正呢？港台工會聲大夾惡，拒絕接受檢討報告內容，又質疑李百全沒有專業傳媒經驗。一名政務官深入虎穴，若無兵無將，神仙難變。此所以，李百全又好，港府也罷，要整治港台必須要有大決心，小修小補不如不做，最有效的方法是殺一儆百，撤換梁家榮並不足夠，孤臣孽子同樣需要換掉。港台員工若屬公務員體系便應揸正來做，宣誓效忠是第一步，若拒絕合作便果斷解僱。公務員雖云是鐵飯碗，但並非碰不得，做錯事一樣要炒魷問責，嚴重者更需法律追究。

接着是減省冗員。報告指港台嚴重依賴合約員工及第二類服務提供者，而且聘用人數和開支無上限，第二類服務提供者更氾濫到76個工種。這就難怪，一個無收視、節目量極少的公營電台，竟然也要年耗10億元公帑營運，皆因整個部門皆是大花筒，背後會否存在貪污腐敗，不問可知。

現今經濟低迷，有哪個私營機構可以年花10億養廢人？難為港台工會振振有詞，指資源有限，人手不足，不將服務外判無法運作。請他們問一問市面的打工仔，今時今日有哪個不是以一頂二，甚至以一頂三地工作？自己有問題不去檢討，永遠只會諉過於人，垃圾電台，垃圾工會，根本沒有存在價值。勉強無幸福。既然不願遵守《香港電台約章》，事事與政府對着幹，不如將港台解散，員工或最低限度集體劈炮以明志！