昨日，筆者半認真、半打趣地說，近年所寫的，與其說是時事評論，不如說是思考方法，正因為很多人不懂得衡量問題，才把世界弄得亂嚷嚷。其實，論人論事，不能太短視，須得有長遠的目光。

譬如，本欄對美國前總統特朗普一反到底，那是因為筆者受歷史訓練出身，評價他人功過，都習慣以一輩子為期。很多短視的美國人一度頗欣賞特氏，因為在他治下，美國的經濟和股市拾級而上，但若是明白人，便知道這是沒用的。如果你家來了一匹狼，就算牠進門時叼來一隻雞，讓你飽餐一頓，你以為檢到便宜，便把狼留下，時長日久，牠卻終究會把你全家老少吃個精光！

特朗普是個「我相」極重、眼中只有自己的人，去年新冠肺炎奔襲而來，他只顧着競選連任的工作，對國民生命安危視作等閒，結果讓美國一年內賠上了逾50萬條人命，檢點下來，這正是該國選民引狼入室所招的禍。那些思想單純的美國人更不會明白，特朗普治下頭3年，所謂欣欣向榮的經濟，很可能是寅吃卯糧的結果，國債暴增之下，短期的經濟成績固然好看，但長遠而言，定然會種下禍根。

2019年香港的反修例風波，把維港兩岸破壞得不成樣子，不少老成謀政者，皆期期以為不可。但反對派殺紅了眼，據說更一度得到六成民意的支持。受形勢所逼，特區政府主動撤回《逃犯條例》修訂案，此舉更使鼠目寸光的泛民主派鐵了心，進一步抬高叫價，把事情弄得再沒轉圜餘地。要知道，中央所謀的，是治理香港的百年大計，若然在原則問題上一再退讓，管治權豈非形同虛設？故阿爺冷不防祭出《港區國安法》，一下子讓特區政局風雲變色，反對派最終所失的，遠比反修例風波之前多。觀乎這一場浩劫，正是因為好些人太短視，不懂權衡輕重所導致的。