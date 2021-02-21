上文提到香港庸官成日話要學星洲，之不過新加坡雖然一樣面對龐大財赤，但並沒有削人民福利，甚且對基層照顧更周到，反之特區政府則善財難捨，冤枉甘心，好似基建超支、燒錢養假難民等，花費幾十個億甚至過百億元，則眼都唔眨吓，而家陣新冠肺炎疫情持續，經濟凋敝，失業率創17年來新高，逾25萬打工仔失業，政府就死都唔肯設立緊急失業援助金，高官仲涼薄到說，失業呀，申請綜援喇！完全一副「何不食肉糜」嘅嘴臉！

一眾庸官高薪厚酬，卻完全不知「涸轍之鮒」的痛苦，手停口停嘅基層，無非就係求一口救命水而已！然而，當失業率升至7%，經濟學家甚至預料未來幾個月會進一步惡化，堅離地嘅「神童局長」羅致光仍鐵石心腸拒絕設失業援助金，諸多狡辯有關措施會扭曲僱員與僱主之間嘅關係，更厚顏指政府嘅支援，目前相當全面云云，呢啲咪典型嘅飽漢不知餓漢飢囉！

嗱！新一份財政預算案周三出爐，財政司司長預先放風落閘，政府財赤料高達3,000億元，係歷史新高，之但係興建大型基建如鐵路等就唔可以停，全民派錢咪使旨意，即使派粒糖令市民潤吓喉都有難度！有消息甚至話實行咗10幾年嘅綜援和生果金等「出雙糧」都可能冇埋，財爺預先呻窮，都可謂呻到樹葉都落，日月無光，天地黯然失色，慘不忍睹矣！

香港如果真窮，第一件事就係削一眾庸官薪酬，個個問責高官人工高過歐美政要，削五成都唔過分！事實上，即使財赤高企，港府仍擁有8,000億元儲備，再講啊，據世界銀行統計，以2019年全球財政儲備計算，香港排名第8；若把人口因素計算在內，香港人均儲備為58,789美元，全球排第二，僅次於瑞士，即係話香港係全球財政儲備最充裕嘅城市。際此民生多艱，政府唔該心中有民，肥到着唔到襪卻扮窮到褲穿窿，樣衰到呢！