功夫茶：非常時期有黑豹　懲教部隊護國安

兵，猶水也，不流則腐。從事懲教工作嘅高官面對2019年黑暴事件，更加要有時刻應變能力，常言所謂「常將有日思無日， 莫待無時思有時」，指的就是一本通書不能睇到老。本港去年實施《港區國安法》後，社會動盪無疑已見收斂，然而社會秩序並非沒有隱憂，要長治久安，懲教工作的改革、變通缺一不可！

黑暴以來，警方拘捕逾萬人，接受本報獨家專訪嘅懲教署署長胡英明表示，至今約有200名涉及反修例示威人士進入院所，而警方早前亦表示已檢控逾2,000人，故接踵而來嘅係大批反修例示威者進入監獄，包括國安重犯如黎智英之流，另有部分思想激進且有暴力傾向嘅，要將佢哋「打散」安排於唔同級別院所，否則容易出事。

胡英明早有先見之明，加強署方轄下俗稱「黑豹部隊」嘅區域應變部隊編制。阿哥，聽個名都知勁揪喇！黑豹予人感覺來去疾如風，而且行蹤隱秘，適應能力高，夜視力強，月光下眼內會有磷光閃耀，最外側門齒大而尖，你話夜晚見到佢，黑暴肯定三魂唔見七魄！署長指出，2014年世界各地發生好多暴亂，死傷枕藉，有需要成立專門接受特種訓練嘅部隊加以防範！是以部隊2016年成立，以黑豹作隊徽，初期僅35人，只駐守港島、九龍及大嶼山，2019年起擴充至新界、喜靈洲及個別大型懲教院所，惟實際人數不便透露。部隊裝備精良，配有實彈槍械如輕機槍，亦有低殺傷力武器如轉輪式防暴槍等，隊員均經過嚴選及地獄式訓練，確保喺任何情況下均能控制場面；佢又話，對歐美禁運武器予內地已有心理準備，署方亦會自行研發武器！

要言之，「黑豹部隊」絕非省油的燈！加入部隊須完成為期11周嘅「安全有效控制戰術專業證書」課程，學習戰術運用及使用多種武器。呢！真係唔講都唔知，原來部分隊員先後參與「亞洲監獄騷動應對挑戰賽」及在美國舉行嘅世界性「監獄騷動應對挑戰賽2019」，分別獲亞洲總冠軍及全球總季軍，跳出香港，揚威國際！難怪記者訪問當日，見識咗部隊嘅示範場景演練，果然盡顯黑豹疾如暴風、快如閃電嘅防暴制亂本領！「黑豹」一躍，鬧事激進搞事者，紛紛如甩毛雞倒地就擒，喔都冇得喔，點到你唔服！

胡英明對於某些政客、訟棍亂噏甚麼「坐監好舒服，好似返屋企」、「有案底令人生更精彩」怒不可遏，狠批係誤導思想未成熟青少年上戰場！如果坐監咁精彩，何以佢自己及仔女又唔去坐，一味推人去犯法做炮灰？為了改善激進嘅少年囚犯，署方正設計一個名為「青少年研習所」嘅德育課程，祈糾正佢哋錯誤思想及人生觀，導之以德，齊之以禮，這不就是古人說的彰顯教化嗎？合乎懲教之道，胡署長可謂用心良苦矣！