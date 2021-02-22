世界視線：兩大政黨累鬥累　美國選民嘆奈何

美國共和、民主兩黨惡鬥不是新聞，美國選民不滿兩黨表現同樣不是新聞。最近就有一項調查顯示，超過六成受訪者認為民主、共和兩黨的表現差劣，認為需要建立第3個新的主要政黨。

民調的結果並不令人驚訝。2016年大選前夕進行的同類調查亦發現，近六成民眾支持出現第3大黨，以結束目前的兩黨政治，創下近4次總統選舉以來的新高。正如有評論指出，當供應某類產品的兩大品牌同遭消費者唾棄，按理說市場應該很快出現新的品牌，但這一簡單的市場供求規律，卻並未體現在美國的選舉政治上。

美國政治舞台雖然也出現過第3黨勢力，但均未成氣候，過往百多年以來，第3黨總統候選人而獲得最好成績者，也要數到百多年前的1912年，當時前總統老羅斯福脫離共和黨，以進步黨名義參選，儘管獲得逾兩成選票，但仍敗給民主黨候選人威爾遜。自此之後，第3黨候選人在大選中的表現每況愈下，至今未能取得一張選舉人票。

美國選民「焗啃」兩大主要政黨，有人認為主因是「贏者通吃」的選舉制度。例如特朗普早前揚言另建「愛國者黨」，這時候擺在共和黨人面前的選擇只有兩個，一是跟特氏妥協，一是「攬炒」，讓民主黨漁人得利，共和黨人最後選擇妥協，到頭來選民仍然無法獲得多一個選擇。

有人建議從選舉制度改革着手，以準確反映「第3勢力」的民意支持度，包括實行「優先排序投票」制（Ranked-Choice Voting）。所謂「優先排序投票」，就是選民按喜好程度為候選人排名，以3人競逐一個席位為例，如其中一位候選人獲最多選民列為「首選」，即可當選，否則便會將「首選票」最少的候選人淘汰出局，再將選票的「次選」票計入相應候選人，好處是當選者具最廣泛支持，同時令政黨無法再以「棄保效應」裹挾選民。問題是，「優先排序投票」說易行難，除了操作上有一定複雜性，金主們亦安於兩邊投注的現狀，一旦「多隻香爐」，豈不是要多花一筆錢？