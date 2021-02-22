正論：經濟冰封抗疫廢　無能庸官須減薪

爾俸爾祿，民脂民膏。新一份財政預算案即將於周三發表，財爺陳茂波事先張揚特區財赤將達3,000億元的史上新高，要「睇餸食飯」，意味市民不用指望政府開倉「派糖」。其實，港產官僚出名薪酬豐厚，特首林鄭月娥更是全球第二高薪的首長，惟整個管治班子的表現與高薪恰成反比，不僅抗疫無能，救市無方，而且管治無道，最需要「睇餸食飯」分明就是庸官自己。在失業率高達7%的當下，庸官不減薪不足以平民憤。

有會計界團體在預算案發表前夕向港府建言，提到現時經濟下行，失業率創近17年來新高，基層市民水深火熱，港府除了應該寬免薪俸稅、個人利得稅及差餉外，更應向全港市民派發10,000元現金以解燃眉之急。尤其是本港尚有8,000多億元財政儲備，政府若要「減糖」、不全民派錢，特首及問責官員便好應該帶頭凍薪，以及捐出兩個月薪金與市民共度時艱，真可謂誠哉斯言也。

的確，香港勝在底子雄厚，財政儲備豐富，以2019年全球財政儲備計算，香港排名第8；若將人口因素計算在內，香港人均儲備接近60,000美元，全球排第2，堪稱肥到漏油。即使港府去年推出逾3,000億元防疫抗疫基金導致財赤高企，但香港財政儲備依然傲視全球，根本沒有喊窮的道理，在民生維艱之際「減糖」更是毫無正當性。澳門特首賀一誠便曾豪言，環境差的時候政府更應大手筆紓困，財政儲備現在不用更待何時，這才是真正執政為民的領導人胸襟。反觀港府官僚一味鼠肚雞腸，斤斤計較，完全不知民間疾苦，不僅離地，直情惹人反感。

當然，港府庸官施政離地早就不是新聞，單是一個食衞局局長陳肇始，去年祭出全日禁堂食令，打工仔被迫在酷熱有雨的天氣下狼狽跪地開餐，衰過乞丐，激起民怨沸騰，她才如夢初醒「原來咁多市民要返工」，翌日即收回禁令，令人瞠目結舌。至於其「張弛無道」的防疫措施更是玩殘市民和商戶，香港在其領導下抗疫逾年無功而還，疫情甚至愈演愈烈，特別是本港經濟高度倚賴內地，疫情無法清零，中港通關無期，即是將各行各業判了死刑。偏偏港府庸官個個冷血涼薄，見死不救，除了叫停保就業計劃，勞福局局長羅致光更堅拒設立失業援助金，一副哪管洪水滔天的模樣。如今財爺明示暗示不會「派糖」，甚至大有機會「減糖」，到底基層市民和瀕死商戶如何跨過這一關，真是天曉得。

香港陷入奄奄一息的狀態，羅致光也承認失業率不可能在短期內回落，甚至未來3年也不可能低於5%，到底香港人的出路在何方？庸官現時的態度是指望疫苗打救，冀全民接種疫苗後疫情平息，通關可期，經濟得以恢復。問題是，要達致群體免疫，起碼要有逾七成人接種疫苗，惟港府對疫苗解說不力，陳肇始更常常前言不對後語，港人不信任政府，連帶對疫苗安全亦抱有懷疑，致使接種意欲低下，經濟要完全恢復到疫前狀態，真不知是何年何月的事。港府一味奢談未來，情形就像「涸轍之鮒」的小魚一樣，待得西江水打救，市民早就渴死了。

說穿了，港人的願望很卑微，只求有一個體恤民情的政府，即使庸官能力不濟，起碼也有知恥之心，可惜港府庸官甚麼都缺，最不缺就是厚顏無恥。否則，陳肇始怎麼可能在幾乎是全民共識之下依然拒絕下台？依然無恥表示「未來會盡最大努力」賴死到最後一刻？庸官懶理民間疾苦兼戀棧權位，凍薪及捐薪根本不足以平民憤，必須大幅削薪一半才算合理。

猶記得，去年4月疫情迭爆，林鄭及一眾司局長卻被揭發疫市加薪，本來薪酬已冠絕全球，林鄭竟仍獲加12萬元年薪，激起輿論嘩然。鑑於民怨一發不可收拾，港府不得不提出特首及司局長減薪一成、維持一年以息風波。惟這班庸官即使減薪一成，薪酬仍是世界級，單是林鄭仍維持近40萬元月薪，僅低於新加坡總理李顯龍，根本荒謬。更不必說，在基層市民連工都無得開的當下，高官仍然坐享高薪厚祿，荒謬都不足以形容，簡直是寡廉鮮恥，和食人血饅頭無異。特別是對比一橋之隔的澳門和深圳，疫情早就清零，香港卻到今日仍在疫情泥沼不能自拔，更見管治班子無能，怎麼還好意思收這份人工？

一場世紀黑暴加上世紀疫情，將香港攪得周天寒徹，港府兵敗如山倒，已證明「港人治港」徹底失敗。偏偏港府「派糖」不肯，庸官落台不能，卻大慷納稅人之慨，既年花千億搞基建，更對禍港殃民的假難民來者不拒，若庸官連減薪一半也拒絕，試問如此苛政，納稅人為何還要每年準時交稅自討苦吃？