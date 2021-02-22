神州觀察：考古專家擺烏龍　學術公信徒招損

中華文明源遠流長，多少痕迹都被歷史塵封，若想追根溯源，達致薪火傳承，便需寄望於考古發現，由此更可看出，考古工作必須嚴謹專業，來不得半點含糊。而要做到這一點，需首先確保從事考古研究的專家人員有真才實學，而非老眼昏花或濫竽充數、欺世盜名之輩。

中國國家博物館學術研究中心前副主任李維明，近日就一塊2000年時在河南二里頭遺址出土的夏朝陶片上的多個字痕，在中國文物報社微信號發表「重要考古發現」，引經據典稱該陶片決非尋常之物，認為對探討當時的文字極具學術意義。誰知第二天，相關考古單位就在同一微信號澄清事件乃一場「烏龍」，指陶片上所謂的字痕乃是當年發掘整理時以記號筆作的記號，以及陶片本身的裂痕，並對工作中存在的不規範、給其他研究者造成的誤導深表歉意。

據指現年64歲的李維明是河南洛陽人，早年畢業於北京大學考古系，擁有歷史學博士銜，從事考古與文物學術研究多年，過往也曾在一段商代物件上成功發現殘存文字，不料這次竟「老眼昏花」了，果然是歲月不饒人。想必被歲月奪走的，還有作為一名考古專家應有的求真、求是精神，及對該職業的敬畏之心，只憑公開發布的文物圖片資料就能煞有介事地研究推斷，實在太兒戲，難道是想再創成果，在中國考古史上深深留下一筆？更需看到，學術界至今仍對夏朝是否真的存在抱有爭議，經此一折騰，只怕從此分歧更深。

專家轉眼變「磚家」，豈不貽笑大方？考古研究專業領域的公信力又何堪如此摧折？只是過往這類尷尬事件實在不少，像陝西渭南市博物館展出的一篇民初聲討袁世凱幫兇、陝西督軍陳樹藩的《討陳檄文》，竟來自現代網絡的一篇同名文章，館方人員卻堅稱沒有問題，原因是經相關專家審核過；重慶大學博物館則更誇張，館中收藏文物居然被指無一件是真品；而像當年的假金縷玉衣事件、杭州南宋官窰博物館鎮館之寶贋品事件、假國寶獻汶川等事件，背後無不閃動着假專家的身影。

假專家不學無術，到處招搖撞騙，更會對人類歷史文明的尋根之旅造成誤導與阻礙，給文物古蹟保育帶來各種破壞，譬如當年轟動一時的「最美野長城」被圍封成「水泥路」事件，叫人心痛不已；北京八里橋原本萌態可掬的石獅子修復後卻變成了兇神惡煞，簡直慘不忍睹。各地景區的佛像、壁畫亦常被修得人不像人、鬼不像鬼，難再復原。去年夏天的南方水災令眾多古橋、古建築被沖毀，近日被譽為「中國最後一個原始部落」的雲南翁丁村焚毀，則凸顯相關保育工作的不足之處，教訓必須記取。