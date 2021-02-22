全球新冠疫苗供應不足是必然的，因剛剛研發出來，不可能即時滿足全球的需求。一如口罩，當初也供不應求，只是疫苗科研要求高，供應不足的情況可能持續較長。若全球合作，如世界衞生組織所倡議，便不會像今天在國際上引發政治矛盾。

矛盾一是發達國家的搶購。目前疫苗生產只集中幾個國家，中國以外，主要是發達國家，英國、加拿大、美國搶購疫苗，影響到對別國的供應。反映這些發達國家，平日滿口人權公義，實際執行起來，卻是自私自利，沒有任何國際道義、道德的責任。

防疫治疫時已暴露它們的制度惡劣，英國、美國、加拿大等都是自由主義的國家，今次因新冠肺炎疫苗引起與歐盟的衝突，進一步讓私利分裂發達國家之間的傳統合作關係，疫情中的衝突，正加劇原來的政治利益矛盾。

矛盾二是在發達國家與發展中國家之間。發展中國家除中南美洲和東歐外，大多在疫情中受害較少，它們都是較少依附歐美。疫情表現兩相比較，容易使它們不再信發達國家的制度和政策。

疫苗雖有世界衞生組織的特別安排，發達國家與西方藥廠還是拒不支援窮國，更加添它們對發達國家的不滿。俄羅斯與中國的疫苗供應，正在補歐美拒不供應引起的短缺。中俄的援手，便正搶奪歐美在發展中國家的信任與影響。此所以歐美右派媒體大肆攻擊中俄的疫苗政治，實質是歐美不支援發展中國家，反而誣衊中俄的行動。

其中當然也包含藥廠的利益，例如復必泰疫苗每劑20美元，俄羅斯的衞星5號疫苗只是10美元，且不用極低溫處理，使用成本低廉。即使歐美開放供應發展中國家，也難以在價格成本上競爭。它們因此要用政治宣傳手段打擊俄羅斯與中國的疫苗，來保它們的市場和藥廠的暴利。這樣的手法，發展中國家怎會不能了解呢？匈牙利剛接收中國的疫苗，是歐盟國家的首個。歐盟也擺不平內部貧富差別，窮國便必然倒向中俄。任政治宣傳怎樣大作謊言，當無補於事。

矛盾三當是美國為首的「五眼聯盟」加上歐盟中的右派勢力與中俄對抗。俄羅斯已與歐盟切斷關係，不再糾纏。俄便只會與德國、法國等個別國家談判，也更便於雙邊合作，少了美國和波蘭等新歐洲國家的牽制。

中國不像俄羅斯那樣堅決，與美歐的關係還在爭執發展中，可能變成與俄分工軟硬對應歐美。但中國影響力愈大，與美國的矛盾只增不減，關鍵是能否爭取與歐盟的合作抗禦美國的壓迫。