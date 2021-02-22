香江府衙終於在公眾極為憤怒、強烈要求下，對香港電台的管治失控和多年來的胡作非為作出檢討和整治。這樣的動作本應10幾20年前就展開。然而，香江府衙就是視而不見，放任自流，和社會上的反中亂港勢力採取同一庇護立場，令香港電台這個官方電台幾乎成了反對派的喉舌電台，此乃府衙內港英餘孽、無間道極力促成也。

香江府衙的檢討報告，羅列了港台在管治上的7宗罪，一是編輯管理制度存在缺失；二是投訴處理機制欠缺透明度；三是在衡量及評估服務表現方面沒有提交有關報告，沒有解釋製作是否符合港台的公共目的；四是港台工作人員管理嚴重依賴全職及兼職合約員工，沒有系統培訓，第二類服務者工種氾濫；五是財務管理方面未有每個財政年度結束後檢討部門的財務表現；六是物料供應及採購方面，過分依賴以報價方式而不進行公開招標；七是資訊科技管理方面，未能善用資訊及通訊科技潛力。

除管理上問題多多，業務上港台更是政治偏頗嚴重。港台2019年至2020年製作的節目接獲近3萬宗投訴，內容涉及抹黑警隊、惡意誣衊、煽動仇恨言論等等。更有甚者，港台某主管竟「暴動藝人照聘用」。

可見香港電台管理上、業務上、政治上出現的這些又亂又爛的景象，正是20多年來「港人治港」的寫照和縮影，也即「港人治港」之亂之爛都可以在港台之亂之爛中相互對應。要不是「港人治港」如此爛亂，香港電台也不至於這般亂爛。我們要問，香江府衙有沒有在港台身上看到自己的問題？中央政府是不是應在香港電台、香江府衙身上看到「港人治港」的不濟？現在香港電台要整改，香江府衙要不要整改？「港人治港」要不要整改？

香港電台、香江府衙出問題的根子就在「港人治港」。回歸後，「港人治港」在管理上、業務上、政治上亂七八糟，搞到中央憂心、百姓憤怒！可以毫不誇張的說，今後的形勢是，港台改不好就要關掉，「港人治港」改不好就要廢掉。