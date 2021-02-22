自從世衞專家組完成對中國武漢實地調查後，愈來愈多聲音要求美國同樣接受調查，特別是開放生物實驗室予世衞進行病毒溯源調查，有美國傳媒則反指這是中方散布的「陰謀論」。到底是不是陰謀論，應該讓事實回答，如果美國認為自己沒有問題，為何不能接受世衞調查？他們將疫情甩鍋給中國，甚至憑空杜撰武漢實驗室洩漏病毒，難道不是陰謀論？

美國作為世界唯一超級強國，卻是新冠疫情最嚴重國家，感染和病歿人數都高踞全球第一，這種現象本來就很不合理，可見最需要接受調查的恰恰是美國。據外媒報道，早在2019年7月，美國維珍尼亞州曾爆發一種不明原因的呼吸系統致命性疾病，明顯早於中國武漢率先確診新冠感染病例的2019年12月，而爆發地點距離德特里克堡美軍生物實驗室不足一小時車程，其後該實驗室被暫時關閉。惟當局並沒有解釋關閉的原因，當中到底有何蹊蹺，外人當然不得而知，也許只有接受世衞調查才能揭曉，可惜老美既沒有這種氣度，也沒有這種勇氣。

不管怎麼說，中國可以坦然接受並積極配合世衞調查，世衞也已還中國一個清白，這些都是不爭的事實。反觀美國不願接受調查，還要質疑及抹黑世衞專家組，更指中國散布陰謀論，其邏輯混亂可見一斑。

說到邏輯混亂，不得不提香港那班無腦黃絲。港府推出「安心出行」應用程式，本意是為了追蹤病毒傳播途徑，防止新冠肺炎疫情繼續蔓延，詎料又被黃絲們視為洪水猛獸，誣指這是以防疫為由，侵犯個人私隱，藉此監控港人的一舉一動。曾發動罷工的醫管局黑心醫護更公然擺街站派傳單，呼籲市民杯葛「安心出行」。事實再次證明，這些黃絲政治邪毒上腦，已完全失去理性，淪為反智一族。人們好奇的是，他們到底做了甚麼虧心事，以致惶惶不可終日，連掃個二維碼也杯弓蛇影？