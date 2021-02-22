虐殺動物成風，在特區幾乎無日無之，日前上水又有慘劇發生，受害者又是人類「最忠實朋友」，7歲拉布拉多犬畀狂徒割傷頸部，竭力返到主人家中哀鳴，搶救後不治，可想而知主人有多難過。對於有養寵物的，更加感同身受，而且這種悲劇隨時會發生在自己和愛寵身上。街上潛伏變態喪心病狂兇徒，一步一驚心，可以落餌毒害，又或者用捕獸器陷阱，強如野豬也遭割頭挖肚，就算不害性命，順手牽貓時有所聞。

末世特別多光怪陸離之事，尤其是飽經疫暴蹂躪的香港，再加上廢官亂政，人都得不到應有保障，何況不懂說話、不能呼冤的動物？要數近年最大的動物冤案，大家都不期然會想到去年情人節深井豪景花園有30隻動物遭人從高處擲下，18隻死12傷，現場慘變煉獄。警方雖然拘捕兩名懷疑涉案男子，當中有人投案，但律政司竟然去年9月決定不作檢控，縱容歪風，去年10至12月發生30多宗同類案件，至今沒有收斂。律政司帶頭漠視生命，令人憤慨，司長鄭若驊責無旁貸，等於虐畜幫兇，愧對枉死的動物，不過以她的厚面皮，又怎會覺得羞愧？

政府應該盡快修訂法例，加強保護動物，嚴懲虐畜兇徒。另一方面，亦應該盡量減少流浪動物的數目。上天有好生之德，東方報業集團在尊重生命的基礎上，為香港深入探討流浪貓狗問題，並且獻上「貓狗善終園」藍圖，倡議政府定下時間表，覓地興建，集中接收及處理被虐的流浪貓狗，「一條龍」提供生養死葬。

計劃中細節具備，包括建議園內提供動物寄養服務，市民經嚴謹審批方可在此領養動物，之後若棄養動物可被控告。這個劃時代構思有情有理有前瞻有後續，目標是10年內流浪動物「清零」。連動物政策都要傳媒替政府籌謀，官員理應無地自容，不要再獻世了。