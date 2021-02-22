「一國兩制，港人治港，高度自治」是1980年代中央收回香港，讓香港可有「第二制」的國策。2019年反《逃犯條例》修訂，美國介入，發展出不少暴力事件。2020年中央設立《港區國安法》，藉此遏制事件發展。但國安法在內地訂立，並在港設立國安公署，令不少人認為兩制已死。中央卻不斷強調在香港實行一國兩制不變。兩制在香港，尚可行嗎？筆者從三個元素作簡單直接分析。

一、全球格局：有兩種全球格局影響香港兩制。第一種情況是回歸後至2011年，全球政治衝突主戰場在中東和美俄爭鬥，中國在風平浪靜下發展，經濟改革漸趨成熟，加上加入世界貿易組織，成世界工廠。工業、基建、貿易、科研、軍事、運輸和金融等陸續上位，中國本身就可運用自己力量在各方面發展，而西方志不在中國，香港的角色和位置不明顯。第二種情況是2014年美國前總統奧巴馬針對中國發展，提出「重返亞洲」，但因中東戰事延至特朗普上任才排上日程，美國在關稅、貿易、科技、軍事、金融、股市等全面遏制中國。2019年香港反逃犯條例修訂事件，美國時任國務卿蓬佩奧宣布要消滅中國共產黨，中央直接制訂法例、政策，甚至策略，應對美國的顛覆行動。拜登上任強調西方與中國有意識形態分歧，組盟友以非暴力方式與中國較力。拜登改變了特朗普格局，香港兩制或可重現。

二、中國角度：香港回歸，兩制有其意義。1980年代，中央領導人告訴西歐各國，在港實施「一國兩制，港人治港，高度自治」是符合港人利益，也是中國實質需要。按當時中國經改需要，有香港，可助一臂。若香港只是漁港一個，中央一定不會花氣力推「一國兩制」。故兩制推行，香港須有自己特點，有不可取代力量。如金融、交通樞紐、軟實力、與西方關係和信任。中央才會在「非暴力、顛覆、勾結外國勢力和港獨」下，在香港實施兩制。

三、香港人的政治智慧：回歸以來，特區政府主要高舉資本自由市場和積極不干預政策，動不得，卻從未積極進取，建立香港更多國內省市不可取代產業和西歐經貿關係。而政黨，特別是反對派20多年如一日集中火力，以壓力團體模式加上邀請英美施壓推行民主運動。大家都不投資時間、人手、資源去研究如何確保香港可在中國「造兩制，非我莫屬」。

今日全球格局，中西模式比併，埋身則有中美爭冠，只要國際上能保持非暴力，香港有國家省市所欠條件，香港兩制仍可再闖出路。