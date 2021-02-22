隨着接種疫苗計劃即將展開，加上新冠肺炎確診數字稍見回落，港府終於放寬防疫措施。然而，本港疫情真的受控了嗎？看上周六的數字，新增15宗確診，昨日則達20宗，連續3日雙位數，上周六的10宗本地個案中，4宗源頭不明，即高達四成個案不知從何感染，意味社區依然存在隱形傳播鏈。

好明顯，港府現在的如意算盤是指望疫苗打救，冀展開接種後達致群體免疫，至於被狂轟擾民的封區禁足令，象徵式地在新春前夕展開了一輪後已偃旗息鼓，敷衍了中央便算。問題是，別說市民接種疫苗的意欲低下，香港為有同類調查中對疫苗信心最低的地區；黑醫護更是一貫地唱衰，連前線公院醫護都揚言拒絕接種。香港人出名羊群心理，眼見醫護人員都杯葛，又豈會自願充當白老鼠？

最奇怪的是，港府廢官近日頻頻發話，聲稱疫情不用清零，只要每日保持低確診數字，粵港澳便可通關。筆者對此抱懷疑態度，深圳、澳門等地早已清零，為何要遷就香港，冒着疫情輸入及反彈的風險讓港人入境？難道香港人真的零舍馨香嗎？倒是公務員事務局局長聶德權唧牙膏式透露多一點詳情，指市民接種疫苗後會獲發實體或電子針卡，為日後出境或跨境出行提供基礎；而部分港區人大政協亦表示，會向中央爭取在港人接種疫苗後免檢入境內地。筆者認為這是較積極的做法，有助提高市民接種疫苗意欲，而且相信將來不止入境內地需要針卡，來往世界各地也是一樣。

一場世紀疫情，徹底改變全球人類的生活習慣和出行模式，同時也反映各地應對疫情的能力和民智高低。香港不論在政府應對能力方面，以至民智水平方面，肯定也屬於不合格。筆者倒想看看，那些抗拒接種疫苗的黃絲和黑醫護，一旦針卡成為外遊必需品和通行證，他們又會用甚麼藉口自打嘴巴爭相接種？