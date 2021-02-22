有國際組織調查顯示，全球有逾8億人吃不飽肚子，但世界上最富有的1%人口，卻擁有了全球50%的財富。即使你能在一輩子之中，花掉10億港元去享受生活，目前世上仍有好幾位富豪，身家足夠吃上一千輩子以上，這些人擁有的財富，無論如何也用不完。這明擺着就是一個「朱門酒肉臭，路有凍死骨」的世代。

然而，假設有人發起運動，名為「劫富濟貧」，呼籲全球各國馬上沒收富人的部分財富以救度貧苦，你又會贊成嗎？一個坐擁萬億家財的人，哪怕上繳了99%身家，他仍擁有過百億元，還是吃10世也吃不完。面對這樣一個大義凜然，看似絕對政治正確的運動，我想問，閣下是否真的會全力支持？

如果政府或富人不妥協，你會否堵路、砸毀交通設施、佔領官方議事廳，以至暴打異見者，以追求心目中的所謂崇高理想？我估計嘛，每訪問10個人，有9個會同意目前社會的財富分配不均，不過，若問到應否採用暴烈手段去達到「劫富濟貧」的目標，相信會投贊成者，十中無一、二。

為甚麼大部分人不會同意用強烈手段打擊富有者？因為大家都明白，即便社會均富是人類的終極理想，但要達致理想，目前的條件尚不成熟。你可以大力鼓勵亞馬遜公司的老闆貝索斯、特斯拉公司的馬斯克多做公益事業，但如果用強權去收繳他們的財富，肯定會造成社會震盪，結果可能適得其反。透過上述例子，我們就該明白，即使擁有崇高理念，但實踐過程中，也不能期望一蹴即就。目前香港的政治或許尚未夠民主開放，美國選舉或許存在舞弊與不公，一心想要撥亂反正的人，他們的理念未嘗不可取，但如果試圖用激烈手段一下子達到目標，卻是不切實際。本欄這幾天，一直在講思考和衡量問題的方法，今日也是其中一課。